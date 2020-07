Linea Verde torna in città, oggi a Trani la cantautrice Jo Squillo

Come preannunciato nei giorni scorsi, in città sono tornate le telecamere di LineaVerde. Oggi ha fatto tappa a Trani l'esuberante Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Coletti. La cantautrice e conduttrice televisiva ha registrato una puntata per il noto programma di Rai1 ai piedi della Cattedrale di Trani. Immancabile la foto di rito pubblicata sui social. Ed è sempre dai social, in particolare da Instagram, che si apprende la notizia di un'imminente vacanza in Puglia dell'imprenditrice digitale più famosa d'Italia: Chiara Ferragni.Ancora non si conoscono le mete precise della sua vacanza, ma la blogger di Cremona ha deciso di restare in Italia per sostenere il Paese dopo l'emergenza Coronavirus.