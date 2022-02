Maltempo in arrivo: nuovo rinvio per il "Festival dell'Arte Pirotecnica"

Programmato per la notte di San Silvestro, era già stato rinviato a fine febbraio per motivi legati alla pandemia

Questo Festival "s'ha da fare"? Dopo il primo rinvio deciso per motivi legati alla pandemia e agli assembramenti (era stato programmato per le festività di fine anno), adesso è il maltempo a spostare ancora una volta la data per il Festival dell'Arte Pirotecnica: "A causa delle avverse condizioni meteo previste nel fine settimana - si legge infatti in una nota giunta da Palazzo di Città - l'edizione speciale del Festival dell'Arte Pirotecnica, prevista per sabato 26 e domenica 27 febbraio, è rinviata. Nelle prossime ore saranno comunicate le nuove date".