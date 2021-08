Maltempo, sottopasso e strade allegate a Capirro

«Cinque minuti di pioggia intensa. Una inesistente manutenzione del verde. Un semaforo che quando serve non funziona. Ed è caos!». A parlare è il consigliere Michele Centrone (Filiberto Palumbo sindaco): è bastato l'acquazzone di questo pomeriggio per gettare un intero quartiere nel caos. Problemi già noti (anzi stranoti) ma che ogni volta creano non pochi disagi alla viabilità con il sottopasso puntualmente allagato e semaforo fuori uso e via Martiri di Palermo impraticabile tra aghi di pino e acqua piovana che non riesce a scorrere come dovrebbe nelle caditoie con il rischio di "effetto saponetta" per le automobili. Nulla di non risolvibile, sia chiaro: ma allora che si aspetta?