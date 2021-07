Mancato patrocinio del Comune di Trani nel cartellone di Fondazione Seca, è polemica

«Leggevo del mancato patrocinio del Comune di Trani al cartellone di eventi e concerti organizzati a cura della Fondazione Seca in piazza Duomo. Ho letto altresì le dichiarazioni in merito di Bottaro che afferma di "non aver ancora avuto la formalizzazione di una proposta da Fondazione Seca". Cioè, fatemi capire, i concerti di Piazza Duomo sono già in fase di svolgimento e il comune di Trani non è formalmente a conoscenza?». A chiederselo è il membro della direzione nazionale di Fdi, Raimondo Lima.«E se così fosse, in assenza di una comunicazione formale e di un patrocinio quanto meno gratuito del comune, la Seca dovrà pagare l'occupazione del suolo pubblico per i concerti in programma?».