Marco Cassanelli and Deckard, musica elettronica da Trani in tutta la penisola

Dopo l'Apollo Club di Milano, lo Zu Club di Parma e il Tank club di Bologna domani 16 aprile i tranesi Marco Cassanelli and Deckard si esibiranno nel loro live set di musica elettronica per la presentazione ufficiale dell' ep "Opus Sectile" all'interno delle sale del Castello Angioino-Aragonese di Mola di Bari, nell'ambito del progetto è denominato "Maul! Il castello contemporaneo".Il nuovo ep di Marco Cassanelli and Deckard (Deckard è lo pseudonimo di Beppe Massara, musicista elettronico, tecnico del suono, produttore, produttore fantasma di diversi Dj affermati, creatore del Festival Cavo, A&R di Ta Rock Records), che esce ufficialmente e contemporaneamente in tutto il mondo oggi 15 aprile, è stato registrato e prodotto a Trani nel Deckard's Studio e contiene 4 tracce inedite strumentali; é ispirato dalle geometrie e dalle simmetrie utilizzate in tutte le arti visive, scultoree e performative. Il titolo dell'ep è in latino e definisce i mosaici a intarsio geometrico caratteristici degli antichi edifici Romani.La cover è disegnata dall'artista russa Elena Romenkova.Come tutta la discografia del duo, "Opus Sectile" è il risultato di studio live sessions registrate utilizzando analog and modular synthesizers, l'utilizzo di strumenti così particolari caratterizza il suono di Marco Cassanelli and Deckard , sia nelle produzioni discografiche che dal vivo.Tale approccio analogico e di improvvisazione non digitalmente calcolata e programmata, dona ai brani registrati quello stesso feeling che hanno durante i modular live set.Nelle loro performance Marco Cassanelli and Deckard ripropongono tutto il loro repertorio in una sorta di "mash-up" che diventa un unico flusso senza interruzioni in cui i brani vecchi e nuovi vengono rimescolati e rielaborati seguendo il mood del momento andando verso sonorità più ambient o deep facendosi influenzare dal contesto live e dal luogo.Le morbide geometrie di "Opus Sectile" diventano materia plasmabile, oggetto di interpretazione e cambi di prospettiva, forme fluide in un continuo rimescolarsi caleidoscopico.I due modularisti, sono impegnati in un tour di promozione del disco che dopo aver toccato Milano, Parma, Bologna, proseguirà per Firenze, Reggio Emilia, Siena, Napoli, Genova e Rieti. Domani a Mola in una sede straordinaria: l'associazione molese Officina dell'Arte - Aps, vincitrice dell'Avviso Pubblico regionale Luoghi Comuni, mira a trasformare il Castello in uno spazio organizzato ed animato da workshop, spettacoli ed eventi, creando un Centro di Ricerca e Produzione Culturale per tutta la comunità.