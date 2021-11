Martedì 16 torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria nella sala consiliare di Palazzo Palmieri martedì 16 novembre 2021 alle ore 10 in prima convocazione (seconda fissata per venerdì 19 novembre alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Trani relativo all'esercizio 20202) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.09.20213) Modifiche ed integrazioni allo statuto comunale4) Approvazione regolamento per l'indizione e lo svolgimento di referendum consultivi comunali5) Modifica composizione commissioni consiliari permanenti6) Suddivisione del comparto Cp8 – maglia Bs.Ad 28 del Pug del Comune di Trani. Approvazione7) Suddivisione della maglia Bs.Bd/20 del Pug del Comune di Trani in due sub maglie Bs.Bd/20a e Bs.Bd/20b. Approvazione8) Suddivisione del comparto Cp/45 del Pug del Comune di Trani in due sub comparti Cp/45a e Cp/45b. Approvazione9) Suddivisione del comparto Cp11 del Pug del Comune di Trani in due sub comparti Cp/11a e Cp/11b. Approvazione10) Suddivisione del comparto Cp/41 – maglia Bs.Ad in due sub comparti Sub1 e Sub 2 del Pug del Comune di Trani. Approvazione11) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.331/2020 emessa dal giudice di pace di Trani in favore di omissis12) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.427/2020 emessa dal giudice di pace di Trani in favore di omissis13) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.71/2020 emessa dal giudice di pace di Trani in favore di omissis14) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 217/2019 emessa dal giudice di pace di Trani in favore di omissis15) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.234/2021 del giudice di pace di Trani in favore di omissis16) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.332/2020 emessa dal giudice di pace di Trani in favore di omissis17) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.247/2021 del giudice di pace di Trani in favore di omissis18) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.170/2021 del giudice di pace di Trani in favore della ditta Mar.Co.19) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.ro 3**/2021, emessa dal giudice di pace di Trani nel giudizio r.g. 17**/2019. Soggetti creditori: omissis20) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 3/2020 emessa dal giudice di pace di Trani in favore di omissis21) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.168/2021 del giudice di pace di Trani in favore di omissis22) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.492/2019 emessa dal tribunale di Trani nel giudizio r.g. 5817/2016. Soggetto creditore: omissis.Sarà consentito l'accesso alla sala consiliare solo ai soggetti in possesso della certificazione verde covid-19 (così come previsto all'articolo 1 del decreto-legge n.127 del 2021). Si precisa che si entrerà in ordine di arrivo fino alla concorrenza dei posti disponibili in sala consiliare, nel rispetto del distanziamento. Resta ferma la pubblicità della seduta in diretta streaming sul canale ufficiale You Tube della Città di Trani.