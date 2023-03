Martedì filosofici, nuovo appuntamento con Karl Marx

Continuano i Martedì Filosofici, con il prof. Gianni De Iuliis, in collaborazione con l'Associazione Arsensum. Gli incontri si effettueranno presso l'Associazione Arsensum. L'ingresso è in via Carrettieri, 25. lezioni di filosofia aperte a tutta la cittadinanza.«Che i discepoli diano talora all'aspetto economico più posto di quanto gli spetti, è in parte colpa di Marx e mia. Di fronte ai nostri avversari noi dovevamo porre l'accento su questo principio fondamentale che costoro negavano e non sempre avemmo il tempo e l'occasione di mettere nel giusto risalto gli altri momenti partecipi dell'azione reciproca». Engels.