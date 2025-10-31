Speciale
Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina
«Proposte concrete, frutto di una visione lungimirante e pragmatica: niente promesse insostenibili, nessuno spazio per le illusioni»
Trani - venerdì 31 ottobre 2025 11.20
Competenza, presenza, concretezza, determinazione e attenzione. Le cinque parole chiave scelte per la campagna elettorale di Tonia Spina riassumono solo alcune delle qualità della consigliera regionale uscente di Fratelli d'Italia, in corsa con l'obiettivo della riconferma nell'assemblea pugliese. Giovedì 30 ottobre, alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, si è tenuto l'evento di presentazione ufficiale della candidatura, caratterizzato da una massiccia partecipazione di cittadini provenienti da tutta la Bat.
«È stato semplicemente fantastico incontrare così tanta gente in una sala gremita» ha spiegato Tonia Spina. «Abbiamo ripercorso l'attività compiuta in consiglio regionale in questi ultimi 16 mesi e delineato le priorità che emergono dall'ascolto costante delle istanze territorio. Ambiente, agricoltura, pesca, sanità, politiche abitative, attività produttive e sviluppo economico: temi sui quali abbiamo le idee chiare e che si impreziosiscono in termini qualitativi e di contenuti attraverso il confronto diretto con la realtà. Proposte concrete, frutto di una visione lungimirante e pragmatica: niente promesse insostenibili, nessuno spazio per le illusioni».
Tonia Spina ha espresso un ringraziamento «a chi ha voluto esserci e a chi, impossibilitato, ha espresso il suo sostegno in altre forme e continuerà a farlo. Grazie a Francesco Ventola, Michele Picaro, Mariangela Matera e al candidato presidente Luigi Lobuono per la partecipazione e il supporto.
Il nostro viaggio sarà intenso, impegnativo ed entusiasmante. Avanti, insieme, con Fratelli d'Italia in tutte le città di questa meravigliosa provincia e per #unabuonaregione».
