Mediaone Italia accelera: il 29 maggio Career Day dedicato alla finanza agevolata

Come partecipare al Career Day

inviare il proprio CV a: info@mediaoneitalia.it (oggetto: Career Day Finanza Agevolata),

presentarsi direttamente presso la sede Mediaone Italia, giovedì 29 maggio dalle ore 10:00 alle 17:00.

Continua a pieno ritmo la crescita di, realtà leader nel settore della consulenza strategica e finanziaria alle imprese., la sede dellaaprirà le proprie porte per unUn'occasione concreta per incontrare da vicino la squadra di Mediaone Italia, conoscere i progetti in espansione su scala nazionale e candidarsi per entrare in un contesto dinamico, meritocratico e fortemente orientato all'innovazione nel supporto alle imprese."Perché oggi più che mai le imprese hanno bisogno di competenze reali, capaci di leggere il contesto economico e trasformare i bandi pubblici in leve strategiche. L'apparato agevolativo è uno strumento decisivo per chi vuole crescere, innovare, investire. Ecco perché puntiamo a rafforzare il nostro team con professionisti motivati e specializzati in questo ambito."I candidati interessati possono:oppurePerché lo sviluppo passa da chi ha il coraggio e la competenza per guidarlo.