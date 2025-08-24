"Meglio stasera!": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino

É l'entertaimen del momento e arriverà a Trani in una tappa del suo summer tour 2025,lunedì 25 agosto, si esibirà sul piazzale del Monastero di Colonna.sdoganato il ruolo di ballerino di Amici e sex simbol marito di Belen, grazie alla trasmissioni della RAI "Stasera tutto è possibile" e soprattutto al preserale "Affari tuoi" , é diventato uno dei personaggi più amati della televisione, apprezzato sempre più da un pubblico di tutte le età per la sua verve, la simpatia e la dimostrazione di grande talento nella versatilità di show man.dopo i sold out nei teatri tra i maggiori di tutta Italia, si avvia a un tour estivo in un trascinante spettacolo di racconti, musica, danza e tanta allegria.Peril suo "Meglio stasera! Summer tour" , è il primo spettacolo dal vivo, uno show di oltre due ore in cui si presenterà al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico dando dimostrazione che l'ex ragazzo di Amici è oggi un protagonista a tutto tondo dello spettacolo e del teatro leggero italiano, interpretato con grande maestria. Questo show, organizzato a Trani da Aurora eventi e Gs23, è una nuova versione "in progress" del live proposto con il tour invernale proposto tra gennaio e marzo dello scorso anno, un mix di monologhi umoristici, balletto, racconti, giochi musicali, mash up e virtuosismi canori. La regia dello spettacolo è di Riccardo Cassini e le spettacolari coreografie di Andrea Larossa. Il primo annuncio di una stagione estiva a Trani che lascia presagire già piacevoli sorprese.