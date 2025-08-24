Eventi e cultura
"Meglio stasera!": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino
Lunedì 25 agosto lo spettacolo sul piazzale Santa Maria di Colonna tra racconti, musiche e coreografie
Trani - domenica 24 agosto 2025
É l'entertaimen del momento e arriverà a Trani in una tappa del suo summer tour 2025, Stefano De Martino, lunedì 25 agosto, si esibirà sul piazzale del Monastero di Colonna. De Martino, sdoganato il ruolo di ballerino di Amici e sex simbol marito di Belen, grazie alla trasmissioni della RAI "Stasera tutto è possibile" e soprattutto al preserale "Affari tuoi" , é diventato uno dei personaggi più amati della televisione, apprezzato sempre più da un pubblico di tutte le età per la sua verve, la simpatia e la dimostrazione di grande talento nella versatilità di show man. "Meglio stasera!" dopo i sold out nei teatri tra i maggiori di tutta Italia, si avvia a un tour estivo in un trascinante spettacolo di racconti, musica, danza e tanta allegria.
Per Stefano De Martino, il suo "Meglio stasera! Summer tour" , è il primo spettacolo dal vivo, uno show di oltre due ore in cui si presenterà al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico dando dimostrazione che l'ex ragazzo di Amici è oggi un protagonista a tutto tondo dello spettacolo e del teatro leggero italiano, interpretato con grande maestria. Questo show, organizzato a Trani da Aurora eventi e Gs23, è una nuova versione "in progress" del live proposto con il tour invernale proposto tra gennaio e marzo dello scorso anno, un mix di monologhi umoristici, balletto, racconti, giochi musicali, mash up e virtuosismi canori. La regia dello spettacolo è di Riccardo Cassini e le spettacolari coreografie di Andrea Larossa. Il primo annuncio di una stagione estiva a Trani che lascia presagire già piacevoli sorprese.
