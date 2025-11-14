"Mica Scemi!". Nuova tappa contro le truffe agli anziani: martedì 18 novembre, l'incontro al Palazzo Beltrani a Trani

Ilin convenzione con l'associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, ha avviato il progetto "Mica Scemi" un'iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani a valere del "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza."La missione del progetto è chiara - ha dichiarato, Presidente AUSER Trani - informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, attraverso diverse iniziative." Dopo una ottima partecipazione ai primi due appuntamenti, il prossimo incontro è in programmapresso il Centro Culturale Polifunzionale. Questa volta a parlare di truffe ci sarà oltre alla Coordinatrice Avv. Francesca Carbone, il Segretario Generale della Provincia di Bari del Sindacato di Polizia SILP. La serata si concluderà con l'attoredella Compagnia dei Teatranti con un fantastico monologo.