"Mica Scemi!". Nuova tappa contro le truffe agli anziani: martedì 18 novembre, l'incontro al Palazzo Beltrani a Trani
Prosegue il progetto Auser-Comune finanziato dal Ministero dell'Interno. Martedì 18 novembre, l'incontro al Palazzo Beltrani con l'Avv. Carbone e il Sindacato di Polizia.

Trani - venerdì 14 novembre 2025 Comunicato Stampa
Il Comune di Trani in convenzione con l'Auser-Trani, associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, ha avviato il progetto "Mica Scemi" un'iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani a valere del "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

"La missione del progetto è chiara - ha dichiarato Alessandro Amoruso, Presidente AUSER Trani - informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, attraverso diverse iniziative." Dopo una ottima partecipazione ai primi due appuntamenti, il prossimo incontro è in programma martedì 18 novembre alle ore 18,00 presso il Centro Culturale Polifunzionale "Palazzo delle Belle Arti Beltrani". Questa volta a parlare di truffe ci sarà oltre alla Coordinatrice Avv. Francesca Carbone, il Segretario Generale della Provincia di Bari del Sindacato di Polizia SILP. La serata si concluderà con l'attore Enzo Matichecchia della Compagnia dei Teatranti con un fantastico monologo.
