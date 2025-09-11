Michele Rizzi
Michele Rizzi (Avs-Sinistra Italiana): «Tre anni di governo Meloni, un disastro annunciato»

«Noi di Avs, ne eravamo certi. I 3 anni di Giorgia Meloni al governo, sarebbero stati un disastro sotto ogni punto di vista, ma un disastro per la parte più del debole di questo Paese. La cancellazione del reddito di cittadinanza che dava un minimo sostegno a tanta gente senza reddito è stato un disastro per coloro che avevano qualcosa per poter sopravvivere». Così il segretario provinciale Michele Rizzi.

«L'inflazione senza controllo sta erodendo i redditi di milioni di persone che si trovano prezzi dei generi di prima necessità più che raddoppiati e salari da fame fermi da anni. La Meloni e il suo governo, al di là della propaganda televisiva, sono al corrente del fatto che milioni di persone non arrivano nemmeno alla seconda settimana del mese? E coloro che rincorrono la propaganda governativa si rendono conto che questo governo ha tagliato i fondi per gli Enti locali, che significa meno servizi e aumento delle tasse locali, in primis la Tari, che ha tagliato la sanità e la scuola pubblica, che non ha un piano contro il caro-affitti, che spendera' circa 14 miliardi di soldi pubblici per l'inutile Ponte sullo Stretto mentre le ferrovie cadono a pezzi?

I meloniani parlando di grandi successi di questo governo, ma di questi "successi" non si vede traccia. Se poi un grande "successo" è vendere armi al governo criminale israeliano che sta massacrando il popolo palestinese o fare da stampella di Trump su ogni cosa, allora i prossimi due anni di governo Meloni che ci aspettano saranno molto duri per tanta povera gente. Di tutti questi argomenti parleremo alla festa di Avs che inizierà giovedì 11 e teminerà domenica 14. Per quello che ci riguarda continueremo a lottare per i diritti dei più deboli, dalle Istituzioni alle piazze, perché la costruzione di un'alternativa ai disastri del governo Meloni, importante e necessaria».
