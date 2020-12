Minestra Verde: piatto semplice di tradizione per Santo Stefano

Lockdown o meno, in Puglia e anche a Trani il giorno di Santo Stefano si trascorre per buona parte a tavola: dopo il cenone della Vigilia ed il pranzo di natale, per i pugliesi il pranzo del 26 dicembre è più leggero, ma prevede comunque un lungo susseguirsi di portate, dagli antipasti ai primi, dai secondi ai contorni, fino ad arrivare ai dolci natalizi.Il piatto principale per il pranzo di Santo Stefano è la minestra verde, un brodo a base di molte verdure tipiche locali e un misto di carne; questo ricco condimento viene utilizzato per condire la pasta, solitamente all'uovo e cotta direttamente nel brodo, mentre per il secondo si utilizza la carne del brodo con contorno di verdure cotte.I pugliesi considerano la minestra verde un pasto "leggero" perché ricco di verdure, ma durante le feste si sa, soprattutto al sud, di leggero a tavola c'è ben poco: complice anche il lock down, la gente è rimasta a casa, anche senza grandi tavolate ma pur sempre con il menù delle feste. Oggi: verdura.