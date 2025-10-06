Mobilitazione per Gaza
Politica

Mobilitazione per Gaza, Ciliento: «Insieme per la pace»

«Si è data prova di una comunità solidale», la nota dopo il corteo a San Ferdinando di Puglia

Trani - lunedì 6 ottobre 2025
In questi giorni di mobilitazione nazionale di sostegno alla popolazione palestinese anche in Puglia in migliaia sono scesi in piazza. Tra le città diversi comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno risposto presente, come Bisceglie, Barletta, Trani e San Ferdinando di Puglia.

"Stiamo vedendo una grande mobilitazione che sta partendo dal basso - commenta Debora Ciliento, assessore regionale -. Studenti, sindacati, famiglie, bambini e gente comune stanno mostrando il loro dissenso verso quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Proteste pacifiche che nulla hanno a che fare con gli scontri e le violenze che in pochi casi si sono registrati.

I toni accesi e il linguaggio violento di alcuni membri del Governo centrale, verso la Global Sumud Flotilla e i manifestanti, non fanno bene soprattutto in questo momento storico. Non è questo il modo in cui si costruiscono strade per la pace. Serve ascolto, condivisione, partecipazione con l'unico obiettivo della giustizia sociale.

Tra le città in cui si sono svolte le manifestazioni pacifiche c'è stata San Ferdinando di Puglia: qui si è dato prova di una comunità solidale e unita, dalle istituzioni presenti, dal sindaco Michele Lamacchia alla giunta, dalle agenzie educative come scuole e parrocchie fino alle famiglie. Il mio invito resta sempre uno: restiamo umani, anche noi, a partire dal nostro vivere quotidiano".
