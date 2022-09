Morte Alessio Caio, le ipotesi dell'incidente al vaglio degli esperti

Le ipotesi si affollano sui social e tra messaggi che riempiono le chat dei familiari e degli amici di Alessio, ma anche di tanti tranesi, riguardo questa nuova, tragica morte.Al primo lancio della notizia che vedeva l'alta velocità del giovane come possibile causa dell'incidente se ne stanno aggiungendo tante altre, sia dalle pagine dei quotidiani pugliesi on line che dai notiziari. Dall'aver evitato un animale, all'essersi trovato la strada tagliata dall'auto coinvolta che aveva perso il controllo e che dopo un testacoda era rimasta ferma nel mezzo della carreggiata.Nulla potrà purtroppo cambiare la terribile realtà, ma, nel frattempo, partecipare il dolore in silenzio, nell'attesa delle indagini degli esperti che accertino la dinamica dei fatti, è probabilmente la strada più opportuna da seguire, nel rispetto per il dolore della famiglia.