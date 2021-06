Movida fuori controllo a Trani, Lima (Fdi): «Perché non ci si adopera per la sicurezza, i parcheggi e la viabilità?»

«Ogni fine settimana o dopo un festivo è sempre la stessa storia. Ma perché chi amministra la città anziché lamentarsi su Facebook non si adopera per la sicurezza, i parcheggi e la viabilità di Trani?». A chiederselo è Raimondo Lima, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia.«Se non ci fossero i forestieri molti ristoranti avrebbero chiuso da un pezzo e altri non avrebbero neanche aperto. Non facciamo gli snob...che da fuori Trani, i soldi, li vengono a lasciare. Al netto dei vandali e di chi non si arrende a voler uscire in auto nel fine settimana, se chi amministra non è in grado di garantire sicurezza, viabilità e parcheggi, il problema è politico-amministrativo.Le soluzioni? Le proposte? Parcheggi, park&ride nelle aree di accesso in città, piano del traffico, incentivare la videosorveglianza, "straordinari" per la polizia municipale, convenzioni con istituti di vigilanza.Vi ricordate quando la movida si spostava a Bisceglie ed Andria? In questa città ci si lamenta sempre! Al netto di vandali e imbecilli (quelli non mancano mai). È troppo facile scaricare la responsabilità contro chi invade la città. Se non si riesce a gestire un flusso straordinario di gente la colpa è solamente di chi evidentemente non sa amministrare la città».