Mulan, la differenza tra uomo e donna

" (E sarai) veloce come è veloce il vento(E sarai) un uomo vero senza timori(E sarai) potente come un vulcano attivoQuell'uomo sarai che adesso non sei tu, no!"Oggi parliamo della eroina che si è travestita da uomo per combattere una guerra e ce l'ha fatta, Mulan! Mulan si traveste da uomo e non con poche difficoltà riesce a stare al passo con gli allenamenti dei suoi colleghi maschi, ma alla fine comunque ottiene i suoi risultati. Può una donna passare per uomo anche dal punto di vista metabolico?Gli uomini hanno più massa magra e le donne hanno più grasso corporeo rispetto agli uomini con lo stesso BMI, inoltre gli uomini hanno maggiori probabilità di accumulare tessuto adiposo attorno al tronco e all'addome, mentre le donne di solito accumulano tessuto adiposo intorno ai fianchi e alle cosce. Già da questa prima analisi potremmo dire che è difficile per una donna mascherare le sue naturali adiposità, ma andiamo avanti! Le donne hanno una percentuale più alta di grasso corporeo rispetto agli uomini dello stesso BMI e ciò è in funzione del normale assetto ormonale e metabolico della donna.La differenza in termini di muscoli appare evidente soprattutto in fase della pubertà, in cui il maschio mostra un aumento del tessuto muscolare rispetto alla donna. Quindi fisicamente una donna risulta più "svantaggiata" rispetto ad un uomo dal punto di vista della performance di forza, ma nonostante queste caratteristiche fisiche muscolari, Mulan riesce a salvare la Cina; la forza non è tutto!