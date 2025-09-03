Fondazione Ciccolini - Carlotta Ciampa. <span>Foto Credits </span>
Eventi e cultura

Musica e natura a Palazzo Discanno, arriva il concerto "Riflessi"

La Fondazione Ciccolini presenta l'evento con la giovane artista Carlotta Ciampa. Appuntamento sabato 6 settembre con un programma dedicato alle infinite sfumature dell'acqua

Trani - mercoledì 3 settembre 2025 7.44 Comunicato Stampa
La Fondazione Aldo Ciccolini ETS è entusiasta di annunciare un evento musicale straordinario che unisce musica, natura ed emozione: "Riflessi", un concerto che si preannuncia come un vero e proprio gioiello della stagione concertistica 2025 "Armonie Naturali". L'evento si terrà sabato 6 settembre 2025, alle ore 21:00, nella splendida cornice del Palazzo Discanno di Trani, raffinato esempio di architettura ottocentesca che, con la sua atmosfera senza tempo, farà da scenario ideale a un'esperienza musicale unica. Protagonista della serata sarà la giovane e talentuosa Carlotta Ciampa, artista capace di intrecciare la forza evocativa della voce con la poesia del pianoforte. I

l suo programma, concepito come un viaggio sonoro, esplorerà le infinite sfumature dell'acqua: dalla fluidità ai riflessi cangianti, dalla profondità all'introspezione. Attraverso composizioni originali e interpretazioni raffinate, Ciampa guiderà il pubblico in un dialogo intimo e vibrante, in cui musica, parole e natura si specchiano l'una nell'altra. "Riflessi" non è un semplice concerto, ma un'esperienza sensoriale che invita ad ascoltare e vivere la musica come specchio dell'anima e delle emozioni. Un'occasione per lasciarsi avvolgere da un'armonia profonda che unisce arte e natura, generando suggestioni di rara intensità.

Per maggiori informazioni contattare responsabileartistico.fac@gmail.com. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Città di Trani e del Ministero della Cultura, con il patrocinio dell'Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia Sociale della Regione Puglia, del PACT – Polo Arti Cultura Turismo e della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
