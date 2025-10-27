Andrea Ferri - Trani. <span>Foto Credits</span>
Andrea Ferri - Trani. Foto Credits
Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia

Il podcast del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia

Parte "Ferri in Pillole", il nuovo podcast di Andrea Ferri, candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia.
Un format agile e diretto, pensato per raccontare – in pochi minuti – temi, proposte e visioni per una Regione più vicina ai cittadini.

In ogni episodio, Andrea Ferri affronta con tono semplice e concreto le grandi sfide della nostra terra: formazione, lavoro, trasporti e turismo.
Non un monologo politico, ma una chiacchierata autentica con chi vuole capire come la Regione incide davvero sulla vita di ogni giorno.

"Voglio spiegare in modo chiaro e accessibile - dichiara Andrea Ferri- cosa può fare la Regione per migliorare la vita delle persone.
La politica deve tornare a parlare con i cittadini, non sopra di loro."

Il primo episodio, "Chi è Andrea Ferri e cos'è la Regione", introduce il percorso personale e umano del candidato, raccontando la sua storia e la sua idea di politica: concreta, partecipata e radicata nel territorio.

I successivi episodi approfondiranno i temi centrali del programma, in un linguaggio semplice, diretto e lontano dagli slogan.

"Ferri in Pillole" sarà online ogni settimana. Disponibile su:

Facebook: https://shorturl.at/QY0d0
Instagram: https://shorturl.at/aqSEY
TikTok: https://shorturl.at/3Usnw
YouTube: https://shorturl.at/yDdGZ
