Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese
Dal passaggio del settore giovanile della Fortitudo Trani prende vita un nuovo progetto per valorizzare i giovani talenti del territorio
Trani - venerdì 19 settembre 2025 10.57 Comunicato Stampa
Prende ufficialmente vita l'ASD Brio Volley Academy, una nuova società sportiva che intende affermarsi come punto di riferimento per la pallavolo del territorio. La nascita dell'Academy è frutto dell'iniziativa di un gruppo di dirigenti e imprenditori accomunati dalla passione per la pallavolo e dalla convinzione che lo sport, se vissuto con professionalità, possa diventare veicolo di crescita personale e sociale, nonché di valorizzazione del territorio.
Un ruolo centrale nella genesi del progetto è stato ricoperto dalla 𝙁𝙤𝙧𝙩𝙞𝙩𝙪𝙙𝙤 𝙏𝙧𝙖𝙣𝙞, storica e consolidata realtà sportiva cittadina, che ha scelto di cedere il proprio settore volley alla nuova Academy, costituito da giovani atlete tutte tranesi che parteciperanno a campionati territoriali in ottica di continuità con quanto svolto fino ad ora. Il ruolo di responsabile del settore giovanile sarà sempre ricoperto da 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙖 𝘿𝙚 𝙂𝙚𝙣𝙣𝙖𝙧𝙤 volto storico del settore Volley Fortitudo. Una decisione accolta con orgoglio e con profonda gratitudine dalla dirigenza della Brio Volley, consapevole che la specializzazione e la sinergia tra realtà sportive rappresentino oggi la via più efficace per garantire sviluppo, continuità e qualità dei progetti sportivi.
Sabino Caterino, imprenditore e proprietario del marchio Brio Lingerie, nonché presidente della neonata società, sottolinea: «𝘐𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘪 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘴𝘶 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘰: 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘳𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵, 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘵𝘪𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘰. 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘭𝘭𝘢𝘷𝘰𝘭𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘴𝘰𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘮𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘤𝘶𝘰𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘵𝘢. 𝘓'𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘤𝘦 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘪𝘶𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘶𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘦𝘢𝘯𝘰: 𝘪𝘭 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘧𝘪𝘤𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘢𝘵𝘭𝘦𝘵𝘪 𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘢𝘻𝘪𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘪𝘯𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘶𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪. 𝘓𝘢 𝘉𝘳𝘪𝘰 𝘝𝘰𝘭𝘭𝘦𝘺 𝘈𝘤𝘢𝘥𝘦𝘮𝘺 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘶𝘯 𝘭𝘶𝘰𝘨𝘰 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘤𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘢𝘯𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘷𝘪𝘵𝘢 𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘰, 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘵𝘶𝘳𝘰.»
Accanto a Caterino, il vicepresidente Mario Valecce, con una lunga esperienza dirigenziale maturata in campionati di spessore dalla B1 alla B2, racconta: «𝘋𝘰𝘱𝘰 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘭𝘪𝘦𝘷𝘰, 𝘩𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘮𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘻𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘶𝘯 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘢. 𝘓'𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘶𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵𝘢̀ 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢 𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢𝘵𝘢, 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘣𝘢𝘴𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦. 𝘐𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘍𝘰𝘳𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘰 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘪, 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘢𝘭𝘰𝘳𝘰𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦: 𝘤𝘪 𝘩𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘭'𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳𝘦, 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘤𝘪 𝘦 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘪, 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪𝘭𝘪. 𝘌̀ 𝘭𝘪̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘦, 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘪𝘭 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘭𝘭𝘢𝘷𝘰𝘭𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀.» Valecce ha inoltre sottolineato il suo impegno primario: «𝘐𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘴𝘷𝘪𝘭𝘶𝘱𝘱𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘳𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵, 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘰 𝘉𝘳𝘪𝘰, 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘍𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘊𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘯𝘰, 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘢 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢.»
«𝘜𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦𝘳𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘤𝘩𝘦, 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰, 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘢𝘱𝘶𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘭'𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘍𝘰𝘳𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘰 𝘩𝘢 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰 𝘪𝘯 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪. 𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘯𝘰𝘪, 𝘳𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘤𝘩𝘦 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳𝘢̀ 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘷𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯 𝘯𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰, 𝘮𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘦.» Con la nascita dell'ASD Brio Volley Academy, Trani si prepara ad accogliere una nuova realtà sportiva che mette al centro i valori dell'impegno, della crescita e della professionalità, unendo le forze di imprenditori, tecnici e dirigenti per trasformare la passione per la pallavolo in un progetto strutturato e duraturo, capace di lasciare un segno nel territorio e nella vita delle nuove generazioni.
