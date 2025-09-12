Nasce "Trani 2026", la lista civica centrista guidata da Mariagrazia Cinquepalmi

Tra i protagonisti della prossima competizione elettorale si annuncia la lista civica "Trani 2026", espressione di un'area centrista e portatrice di una proposta di netta discontinuità rispetto all'attuale amministrazione.A guidare il movimento sarà l'avvocato Maria Grazia Cinquepalmi, già consigliera comunale, che coordinerà un gruppo di candidati già formato, unito dalla volontà di rimettere al centro l'interesse della città e dei suoi cittadini.La lista si propone come alternativa chiara e determinata al governo cittadino uscente, con l'obiettivo di restituire a Trani un ruolo di primo piano nello scenario politico locale.Serve una drastica inversione di rotta, affermano i promotori di Trani 2026, per risvegliare la città da un torpore politico profondo, frutto di dieci anni di dis-amministrazione.