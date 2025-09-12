Politica
Nasce "Trani 2026", la lista civica centrista guidata da Mariagrazia Cinquepalmi
Il movimento punta a un cambio di rotta e a rimettere la città al centro della scena politica
Trani - venerdì 12 settembre 2025 9.48 Comunicato Stampa
Tra i protagonisti della prossima competizione elettorale si annuncia la lista civica "Trani 2026", espressione di un'area centrista e portatrice di una proposta di netta discontinuità rispetto all'attuale amministrazione.
A guidare il movimento sarà l'avvocato Maria Grazia Cinquepalmi, già consigliera comunale, che coordinerà un gruppo di candidati già formato, unito dalla volontà di rimettere al centro l'interesse della città e dei suoi cittadini.
La lista si propone come alternativa chiara e determinata al governo cittadino uscente, con l'obiettivo di restituire a Trani un ruolo di primo piano nello scenario politico locale.
Serve una drastica inversione di rotta, affermano i promotori di Trani 2026, per risvegliare la città da un torpore politico profondo, frutto di dieci anni di dis-amministrazione.
