Nasce ViVo: il nuovo blog di Auser Giovani Trani e InArt Young

C'è un nuovo spazio digitale che pulsa di energia, idee e parole autentiche: si chiama ViVo, ed è il blog collettivo curato da un gruppo di giovani redattori, sotto la guida di Carlo Ronco, presidente di Auser Giovani – InArt Young Project, insieme al direttivo dell'associazione (Ivan Di Falco, Gabriella Panico, Serena Di Corato, Lucia Monopoli, Grazia Corraro ed Emanuele Palmieri).Il progetto nasce con l'obiettivo di offrire ai ragazzi del territorio un luogo dove esprimersi, crescere e raccontare la realtà contemporanea attraverso rubriche dedicate a musica, cronaca, sport e cinema. ViVo è un laboratorio di comunicazione, una redazione viva e dinamica in cui la scrittura diventa strumento di partecipazione e consapevolezza.Alla guida della linea editoriale affiancheranno Carlo Ronco due giovani figure di riferimento: la poetessa e caporedattrice Grazia Corraro, che coordinerà la produzione dei contenuti e seguirà da vicino i redattori, e Thomas Catanzaro (social media manager), che curerà la parte tecnica della piattaforma wearevivo.it.L'idea si è concretizzata grazie anche al prezioso contributo tecnico e professionale di Salvatore Anastasia e Mario Anastasia, due giovani esperti che hanno curato lo sviluppo del sito web, dando forma a un progetto innovativo e accessibile.ViVo è molto più di un semplice blog: è una redazione diffusa, fatta di giovani che hanno già maturato esperienze nel mondo della comunicazione e di altri che muovono i primi passi in questo ambito, uniti dal desiderio comune di mettersi in gioco e raccontare il presente con sguardo critico, creativo e personale.La piattaforma sarà inaugurata ufficialmente nel corso del mese di novembre, con la pubblicazione delle prime rubriche firmate dai giovani redattori. Ogni articolo sarà frutto di un lavoro collettivo e appassionato, costruito su valori di autenticità, collaborazione e libertà d'espressione.ViVo rappresenta così una finestra aperta sul territorio e sulla società, una "viva voce" dei giovani che scelgono di raccontare, riflettere e condividere storie, emozioni e punti di vista. Un progetto che, come le migliori idee, nasce dal basso e cresce grazie all'entusiasmo di chi crede ancora nella forza della parola.Di seguito tutti i nomi di coloro che fanno parte della redazione:Antonio Nenna, Antonio Scaglione, Daniela Musicco, Giorgia Amoruso, Giorgia Pizzichillo, Grazia Corraro, Ivan Di Falco, Nico Pappalettera, Roberta Sgaramella, Stefano Conte, Carlo Ronco.