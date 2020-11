Natale a Trani, buoni spesa per le famiglie bisognose per sostenere l'economia locale

Ridurre i fondi eventualmente previsti dalla Amministrazione Comunale di Trani per il Natale, e destinare il risparmio in buoni spesa alle famiglie bisognose, per acquisti - regali in esercizi non alimentari e artigianali presenti in tutta la città.E' questa la richiesta che le scriventi Associazioni di Categoria Confesercenti- Confcommercio – Cna Trani, rivolgono alla Amministrazione Comunale .La pandemia ha aggravato la condizione economica di molti nuclei e delle persone sole.Si intende dare la possibilità ai beneficiari di spendere i buoni nei negozi non alimentari e artigianali, che aderiranno all'iniziativa, sostenendo così anche l'economia locale.Si tratterebbe di un'azione in grado di apportare effetti benefici economici e sociali: da una parte si incentiverebbe l'acquisto locale e quindi si andrebbero a favorire le entrate dei nostri commercianti e artigiani; dall'altra si fornirebbe un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. In sostanza si tornerebbe a far circolare l'economia cittadina in un momento di emergenza".