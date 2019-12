Natale a Trani, oggi "Babbo Natale vien dal mare" e concerto nella chiesa di Santa Teresa

Diversi gli eventi natalizi che oggi si svolgeranno a Trani.Si parte qusta mattina alle ore 10 nella pinetina di via Andria dove si svolgerà l'evento "Babbo Natale in città".Alle 18 appuntamento sulla banchina del porto di Trani con "Babbo Natale vien dal mare" con la consegna di giocattoli a bambini e ragazzi meno fortunati. Un evento che nel corso delle precedenti edizioni ha riscosso parecchio successo: protagonisti indiscussi bambini di ogni età destinatari dei doni che la provvidenza e munificenza dei molteplici sostenitori consente di raccogliere in significativa quantità.Alle ore 19,30 presso la chiesa di Santa Teresa, concerto a cura dell'Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani. Ad esibirsi l'Archet duo, composto dalle violiniste Alessia Laurora e Gabriella Altomare, nel concerto per due violini dal titolo "Cartoline di Natale": un viaggio musicale alla scoperta dei più tradizionali canti natalizi di diversi paesi del mondo. Perché la musica, universale per antonomasia, diventa a Natale il canto di festa che unisce i popoli tutti e che celebra l'arrivo della Luce che squarcia il buio dei mesi invernali ovvero dell'oscurità nel più intimo e autentico sentire cristiano.