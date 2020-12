Natale, Cottura Media dona pasti caldi alla Caritas cittadina

Si rinnova l'impegno del ristorante verso coloro che vivono soli o in povertà

Si rinnova come consuetudine l'impegno natalizio del ristorante Cottura Media rinvolto a chi vive nella povertà, nella solitudine o è senzatetto. L'attività gestita da Nicola Nenna la mattina della vigilia ha infatti donato pasti alla Caritas cittadina, nel rispetto delle normative anti-covid.L'obiettivo della tradizionale iniziativa è quello di rendere il Natale più sereno e gioioso per tutti coloro che vivono da soli o che versano in difficili situazioni economiche.