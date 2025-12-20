Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno

TRANI

BARLETTA

MINERVINO

BISCEGLIE

CANOSA

MODUGNO

BITONTO

RUVO

TERLIZZI

SPINAZZOLA

SAN FERDINANDO

TRINITAPOLI

CORATO

MOLFETTA

BARI

CERIGNOLA

MARGHERITA

GIOVINAZZO

Il Natale è ormai alle porte e la Puglia si prepara a festeggiarlo nel migliori dei modi. Mercatini, concerti, presepi viventi e luminarie accompagneranno cittadini e turisti da metà dicembre fino all'Epifania. In questo articolo vi proponiamo una selezione degli eventi più suggestivi che animeranno le principali città nel territorio del nord barese.L'Associazione Delfino Blu organizza la II edizione del concorso artistico "Racconti del Natale". Il concorso è aperto a tutti coloro che per passione, tradizione e fede amano raccontare il Natale attraverso l'allestimento di scene ed ambientazioni di paesaggi che ci conducono nella Betlemme di 2000 anni fa in cui tutto accadde.In occasione delle festività natalizie, l'Istituto Comprensivo a indirizzo musicale "Musti-Dimiccoli" di Barletta, guidato dalla Dirigente scolastica Addolorata Lionetti, organizza il Presepe Vivente nel quartiere Settefrati, in programma sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 17.00, tra via Boggiano e via Palestro.Il Natale a Barletta si riempie di musica e colori. A partire dal 20 fino al 30 dicembre, dalle ore 17 alle 21, l'auditorium Sala della Comunità Sant'Antonio ospita la mostra di balloon art "Natale di Palloncini", curata dall'architetto Pietro Todisco.Due iniziative sociali gratuite e aperte a tutti, per celebrare e vivere insieme dei momenti di convivialità e spensieratezza nello spirito del Natale. Queste le premesse dei due eventi organizzati dalla Libera Associazione di Volontariato (Lav) di Minervino, in occasione del periodo natalizio: la Tombolata ed il Gran Concerto di Natale, che si terranno il 20 ed il 21 dicembre.Dopo il successo della prima edizione nel dicembre 2025 torna Ponti (canti) di Natale, un ponte dal Medioevo al Gospel. La musica diventa un ponte per unire generazioni e popolazioni differenti, favorendo l'armonia nelle relazioni umane.A Bisceglie torna la rassegna "Armonie di Natale", evento che si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie del Comune di Bisceglie "Natale a Colori 2025", a cura della stessa amministrazione.Ritorna a Bisceglie il Presepe Vivente, giunto alla sua dodicesima edizione, organizzato dall'associazione Schára odv. La rappresentazione, allestita nel ricercato stile napoletano del '700, sarà ambientata nella splendida cornice del borgo antico di Bisceglie con diverse novità.Cresce l'attesa per "Amalgama", evento patrocinato dall'Assessorato agli Eventi e alla Cultura del Comune di Canosa e a cura di "Mosaico Group" che animerà la notte di Natale, fra 24 e 25 dicembre.Una grande parata con mascotte e Street Christmas Band e con Babbo Natale che a bordo della sua magica slitta aprirà la sua casa. Entrerà ancor di più nel vivo il Natale a Modugno dal 19 al 27 dicembre dalle 17 alle 21.Sabato 20 dicembre alle ore 18.30 infatti si apriranno le porte del Parco "Gaetano Vacca", nella frazione più vicina a Bitonto, dando la possibilità a tutti i visitatori di poter finalmente ammirare il paesaggio pensato da costruttori e volontari dell'associazione San Gaspare Bertoni ANSPI e della Parrocchia Maria Santissima Immacolata.Come ogni anno, la vigilia delle vacanze natalizie si tinge di ogni sfumatura di colore per esprimere, con molteplicità di linguaggi, sentimenti e valori universali irrinunciabili.Il Comune ha infatti annunciato che sarà DJ Antoine, star internazionale della scena house, l'ospite d'eccezione del grande evento del 31 dicembre in piazza Matteotti, un concerto gratuito che accompagnerà residenti e visitatori verso il conto alla rovescia più atteso dell'anno.Quando il Natale incontra la musica, la città si trasforma. È ciò che accadrà a Ruvo di Puglia con il ritorno del "Ruvo Coro Festival 2025", il calendario di eventi che ogni anno incanta il pubblico con atmosfere suggestive, armonie coinvolgenti e il calore della tradizione.Terlizzi si trasformerà in un vero e proprio villaggio incantato, dove grandi e piccoli potranno vivere tre giorni pieni di emozioni, luci, profumi e atmosfere natalizie. "Il villaggio di Natale alle Serre" è un modo per far entrare i più piccoli in contatto con le tradizioni culturali legate al periodo natalizio e trasmettere valori quali l'attesa, la generosità e la condivisione nella semplicità.A Spinazzola torna l'atmosfera delle feste con "La magia del Natale Spinazzolese", un calendario di appuntamenti che accompagnerà la città per tutto il mese di dicembre e i primi giorni di gennaio.San Ferdinando si veste di magia per le feste. Il comune di San Ferdinando ha diramato un calendario di eventi natalizi animerà il paese per tutto il mese di dicembre fino all'epifania con musica, tradizioni ed eventi, regalando a cittadini e visitatori l'atmosfera più autentica del Natale.Un'iniziativa ormai consolidata, che ogni anno cambia titolo e percorso narrativo, mantenendo invariato l'obiettivo di avvicinare i bambini al piacere della lettura attraverso letture ad alta voce, momenti di ascolto condiviso e attività creative.Si intitola "Una stella su Betlemme" lo spettacolo scelto per il prossimo Natale dalla nascente compagnia "Rinaldo in Campo – Aldo Mosca". La rappresentazione, il cui testo e marionette sono stati realizzati da Aldo Mosca nel 2011, mostra l'intera Natività con le marionette a filo.Due serate, due luoghi simbolo della città, un'unica atmosfera: quella delle feste. A Corato torna la musica dal vivo con "Armonie di Natale", appuntamento inserito nella programmazione "Incanto 2025" del Comune di Corato, in collaborazione con l'Associazione Musicale Misurecomposte. La direzione artistica è del Maestro Flavio Maddonni.Piazza Abbazia ospiterà Se Frisce Quaratine, appuntamento dedicato alle specialità fritte e alle tradizioni popolari del territorio. Due serate all'insegna del gusto, della socialità e della cultura gastronomica, che continueranno ad animare il centro cittadino nel clima festoso di Incanto.il Museo della Città e del Territorio di Corato si trasforma in un suggestivo palcoscenico per l'arte con la mostra "Nativitas – La Natività nell'arte". Organizzata dalla Pro Loco Quadratum, questa esposizione è un vero e proprio gioiello del periodo natalizio, un invito a riscoprire il profondo significato della Natività attraverso le diverse sensibilità di artisti di ieri e di oggi.Il Collettivo Teatro "Dino La Rocca" e Note di Puglia presentano lo spettacolo "Magico Natale", un appuntamento imperdibile per vivere l'atmosfera delle feste attraverso l'incontro tra musica e teatro. Sul palco, l'Orchestra Note di Puglia e gli attori del collettivo teatrale daranno vita a un'esperienza intensa e partecipata, ricca di musica dal vivo, emozioni e atmosfera natalizia.Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con i Babbo Natale in Moto, organizzato dal motoclub Vita in Moto e giunto alla sua undicesima edizione. Quest'anno la manifestazione, che è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa da Francesca Bottalico, presidente della commissione consiliare Cultura, Sport e Politiche giovanili, Lino Leone, presidente del motoclub Vita in Moto e coordinatore dell'evento e Michele Margiotta, responsabile del gruppo Respect Biker, si annuncia ancora più ricca di presenze e di contenuti.Il concerto di Capodanno a Bari si farà e avrà come protagonista Gigi D'Alessio. Almeno stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore in merito all'evento che sarà realizzato da Mediaset e trasmesso in diretta su Canale 5.C'è attesa per l'arrivo di Babbo Natale, che sabato 20 Dicembre alle ore 18 raggiungerà Cerignola su una fiammante Vespa rossa. L'anziano e simpatico barbuto sarà in Piazza Matteotti e presso lo spazio Enel Partner, in Viale Roosevelt 3.Magic Christmas approda in teatro per un appuntamento speciale pensato per valorizzare tutta la potenza e il fascino della musica dal vivo. Il progetto musicale di Ottavio de Stefano & OM Big Band, prodotto da Tempus, arriva ora al Teatro Mercadante di Cerignola per regalare un nuovo, intenso appuntamento con la magia del Natale, martedì 23 dicembre alle ore 21.00.Corso cittadino, rioni e piazze si trasformeranno in un grande palcoscenico natalizio: sabato 20 dicembre torna Notte Fantastica 2025, l'evento che unisce festa, musica e animazione per tutte le età. L'appuntamento, promosso dall'associazione culturale Ideando con il sostegno dell' amministrazione comunale di Cerignola, muoverà i primi passi già nel tardo pomeriggio e culminerà con il concerto-evento di Giusy Ferreri in Piazza della Repubblica.L'Amministrazione comunale e l'Ufficio dei Servizi sociali di Margherita di Savoia organizzano, in occasione del Natale, un pranzo solidale. Natale Insieme 2025 si terrà sabato 20 dicembre alle ore 13 presso lo Stabilimento balneare Piccolo Eden.Nell'ambito del progetto Infopoint Margherita di Savoia - Cristalli di Natale, due visite speciali per il mese di Dicembre, ricche di gusto, tradizioni, cultura e passeggiate nel cuore della nostra cittadina, grazie al progetto promosso dal Comune di Margherita di Savoia e finanziato dalla Regione Puglia e WeAreinPuglia per il potenziamento degli Info Point regionali.Le antiche tradizioni collegate al Natale hanno un valore inestimabile che si rinnova di anno in anno. Tra i momenti tradizionali strettamente legati al nostro territorio c'è il canto della "Santa Allegrezza", brano devozionale in cui tanti elementi cari alla festa del Natale riecheggiano nella loro intensità e fede.