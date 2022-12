Natale si avvicina ma è già festa al GOTA

Menù pranzo del 25 dicembre

Tartare di tonno, gel di lime e sedano

Mazzancolla Scottata, stracciatella, basilico e guanciale croccante

Calamarata ai crostacei, ricotta e olive

Risotto cacio e pepe, tartufo e zucca

Darna di spigola scottata, cicoria selvatica e zuppetta di fave

Bavarese cioccolato e mandorle

Dolci natalizi

Menù per il pranzo dell'1 gennaio 2023

Baccalà croccate in polvere di olive

Salmone, tonno marinato scottato e mazzancolla marinata

Controfiletto di podolica, insalatina croccante e dressing di manzo

Fusillone ai crostacei, cieli di basilico e mandorle

Tortellone ripieno di stracciatella affumicata, datterino infornato e melanzana

Maialino cotto dolcemente e contorno di stagione

Babà al rum, crema pasticcera e frutti di bosco

Dolci natalizi

'elegante sede invernale delsul lungomare Cristoforo Colombo a Trani propone per le festività natalizie una serie di eventi, a partire dacon l'appuntamento ad una "cena spettacolo" con il Burlesque Show dell'ormai mitica Vesper Julie, capace di catturare il pubblico con la sua sensualità "antica" unita alla sensibilità contemporanea,Orlando Johnson. Intorno allaal GOTA Restaurant & Events: Vesper Julie, attrice di teatro, cinema e tv, è una tra le più affermate artiste del burlesque, una One-Woman Show: "Un passato senza veli - Le grandi dive del burlesque", spettacolo tra prosa e performance, tra elegìa e affabulazione, fa rivivere i destini e le storie delle pioniere dell'arte dello "Strip" che oggi diventa arte e sensualità; e Orlando Johnson, voce black sorprendente, artista versatile e instancabile, sarà protagonista di performance di grande spessore artistico.Ma le festività natalizie proseguono al Gota, location sofisticata ed accogliente adagiata al centro del lungomare tranese, perfetta per ogni evento importante da festeggiare, che ha già catturato l'attenzione e la presenza di una vasta clientela proveniente da ogni parte della regione: la proposta per due giornate importanti con il Pranzo di Natale ed il Pranzo di Capodanno, con l'esclusività di trascorrere queste date in un ambiente dotato di quel tocco di raffinatezza che lo rende oltremodo piacevole, con l'attenzione ai dettagli che donano un senso di raffinatezza.Queste le proposte del GOTA350 922 7015 – https://www.facebook.com/gotarestaurantbeachbar ) per deliziare i palati, ma anche per divertirsi insieme, con accompagnamento musicale a tema per entrambi gli eventi:Gota Restaurant & Drink è attenta al dettaglio, con un'offerta che accomuna di ristorazione ma anche bar per aperitivi e after dinner. Tra arredi di fascino e vista mozzafiato, Gota propone una mixology di alta qualità, fra modernità e sapori di casa, dai grandi classici alle preparazioni più semplici pensate anche per una cerimonia importante, dal compleanno alla laurea, o il più esclusivo matrimonio, elegante, lussuoso, raffinato e curato in ogni dettaglio.