“No al bullismo”: il messaggio degli alunni della scuola media “Baldassarre”

Social Video 1 minuto Trani - Tre progetti per dire no al bullismo alla scuola media "Baldassarre"

Tre progetti per dire "No al bullismo" per i ragazzi della scuola media "Baldassarre" di Trani, di cui è dirigente scolastico il prof. Marco Galiano: nell'evento finale sono stati mostrati i lavori dei ragazzi delle classi 2° sezione P, E ed O (quest'ultimo ha partecipato ad un concorso a S. Giuliano di Puglia, dove ha ricevuto una menzione d'onore).Le classi sono state coinvolte in questi progetti nell'ambito delle attività di educazione civica, nello specifico appunto con riflessioni sul bullismo: la 2° 0 e la 2° P guidati dai rispettivi consigli di classe e la 2° E in particolare con la prof.ssa Enrica Pugliese.Con una vera e propria cerimonia in stile "red carpet", i ragazzi hanno presentato i loro lavori, realizzati con ottima regia, sceneggiatura e montaggio, con tecnologie audio video digitali, contenenti forti messaggi sulla problematica del bullismo, un modo importante per "fare scuola" e andare incontro alle capacità e alle competenze delle nuove generazioni