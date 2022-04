Nomine commissione toponomastica, il Comune: «Semplicemente applicato il regolamento»

«In relazione alle designazioni "non tranesi" all'interno della Commissione toponomastica, oggetto di un intervento di un rappresentante politico locale e riprese dal vostro canale di informazione (leggi qui ) si precisa che è stato semplicemente applicato il regolamento di organizzazione delle funzioni amministrative del Comune per le competenze della toponomastica approvato con delibera di giunta municipale n. 329 del 5 settembre 2000». È la risposta del Comune di Trani alle critiche sollevate da Raimondo Lima in merito le nomine "non tranesi" all'interno della commissione.«L'articolo 8 indica espressamente che, a fini della composizione dei membri esterni della commissione, vada individuato il dirigente o un suo delegato dell'Archivio di Stato di Trani. Nel rispetto del regolamento e dell'articolo 8, con nota del 25 febbraio scorso il sindaco, dovendo procedere alla nomina dei nuovi componenti, ha chiesto formalmente al Direttore dell'Archivio di Stato di Bari l'indicazione di un delegato della sezione dell'Archivio di Stato di Trani. In data 1 marzo è pervenuta la risposta con l'indicazione del componente "non tranese" (termine utilizzato nell'articolo).Per la cronaca, la nuova commissione toponomastica è così formata: Andrea Lovato (membro esterno, presidente); Vito Santoro (membro esterno, vice presidente); Fabrizio Capano (membro esterno); Angela Di Nanni (membro esterno); Michele Grimaldi (direttore dell'Archivio di Sato), Manuela Fina (servizi demografici), Giulio Cascione (servizio urbanistica) e Daniela Pellegrino (servizi biblioteca)».