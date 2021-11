Non era un incidente: è risultata rubata la Fiat Panda finita in bilico sul porto

Non si è trattato di un incidente, ne' di una distrazione del conducente: la Fiat Panda finita in bilico fra banchina e mare l'altra sera sul porto di Trani è risultata essere un'autovettura rubata ad Andria in mattinata. Probabilmente i ladri hanno pensato di disfarsene "spingendola" verso le acque del porto: l'auto, come descritto nell'articolo di cronaca, è scivolata lentamente verso l'acqua, fermando la sua lenta ma inesorabile corsa in bilico, con la parte anteriore quasi adagiata su una imbarcazione attraccata in quei pressi.Sul luogo si erano recati anche i Vigili del Fuoco per provvedere alle operazioni di recupero: il proprietario, al quale si è risaliti attraverso il numero della targa, naturalmente ignaro dell'accaduto, aveva denunciato il furto dell'auto qualche ora prima.