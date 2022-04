Non solo inaugurazioni di nuovi parchi: occorre manutenzione anche per quelli in stato di abbandono

Ok, bellissimo il Parco di via delle Tufare. Nuovo, perfetto, atteso, realizzato. Ma non bisogna dimenticare che in città ci sono anche altre aree pubbliche di quartiere destinate al gioco, allo svago e allo sport all'aria aperta, purtroppo ormai abbandonate.Di certo anche vandalizzate, ma non per questo destinate all'oblio. Succede, ad esempio, in via Pugliese, fra le altre zone: questa è la condizione di quell'area giochi in zona Stadio, dove il campo da basket è ridotto ormai in condizioni pietose, con canestri ormai inutilizzabili e recinzione divelta e pericolosa.Bene progetti e realizzazioni, ma non bisogna lasciare perdere l'esistente, pur di altre epoche.