Notte di fuochi nella periferia di Trani, scampato pericolo per un'azienda

Due grossi incendi hanno interessato nelle ultime ore il territorio di Trani. Intorno alle 21,10 di ieri, domenica 12 giugno, un vasto incendio si è sviluppato alla periferia della città, all'interno della ditta Cerfeda. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale e della Pegaso Security, l'intero complesso aziendale non è andato distrutto. Molto materiale ivi contenuto è andato in fumo, malgrado l'opera di spegnimento che hanno messo in atto i Vigili del fuoco di Barletta, giunti in forze.Altro e più vasto incendio quello che si è sviluppato nella notte, dove in una discarica presente anch'essa alla periferia di Trani sono stati incendiati degli scarti della lavorazione delle olive. Fumo acre e puzza in tutta la zona, tanto che questo olezzo è stato avverto anche alla periferia di Andria. Solo intorno alle prime luci di questa mattina, lunedì 13 giugno, i Vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle alte fiamme che circondavano tutta la zona. Prezioso l'intervento non solo delle autobotti ma anche di un escavatore fatto giungere sul posto.In entrambe le vicende sono intervenute le Forze dell'ordine per accertare la dinamica e la natura degli incendi.