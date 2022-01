Nuove riprese televisive sul porto di Trani dal 29 gennaio al 20 febbraio

Sarà ancora una volta set per una produzione televisiva il porto ed il centro storico di Trani: dal giorno 29 gennaio al giorno 20 febbraio prossimi verranno infatti effettuate a Trani delle riprese per una produzione televisiva, come si legge nell' Ordinanza n. 22 del 25 gennaio, pubblicata sull'albo pretorio con oggetto "Produzione televisiva – Posti auto Via Supportico la Conca". Nel testo il dirigente dell'area Polizia Locale e Protezione Leonardo Cuocci Martorano, sottolineando che "si richiedono provvedimenti di modifica temporanea della viabilità onde consentire il posizionamento dei mezzi della troupe; ravvisata la necessità di consentire lo svolgimento delle riprese nelle varie fasi in sicurezza, salvaguardando la pubblica e privata incolumità dei partecipanti/ospiti, assicurando comunque la viabilità sui percorsi alternativi", ritiene di "dover interdire la sosta dei veicoli in Via Supportico la Conca, area già adibita a parcheggio - ad eccezione dei mezzi autorizzati muniti di apposito titolo (pass) per un numero di 4 (quattro) stalli".Si dispone dunque dal giorno 29 gennaio al giorno 20 febbraio 2022, la istituzione del divieto di fermata in "via Supportico La Conca – parte prospiciente la scalinata – in corrispondenza del sito ove è ubicata la Statua di San Nicolino – per un totale di 4 posti auto" escludendo dalle limitazioni i veicoli autorizzati muniti di apposito titolo (pass) rilasciato dalla produzione".Naturalmente tutto questo "è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali".