Auser Trani:"Occhio alle truffe? Mica Scemi!" in scena la prevenzione e l'informazione

L'impegno per la sicurezza e la consapevolezza della cittadinanza si rafforza con il progetto "Occhio alle truffe - Mica Scemi!". Oggi, martedì 11 novembre, alle ore 18:00, l'Auditorium Monsignor Pichierri della Chiesa di San Magno sarà la sede di un appuntamento dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane, promosso dalla Città di Trani ed attuato dall' Auser Trani. Questa iniziativa, che rientra nel Fondo nazionale del Ministero dell'Interno, è di fondamentale importanza poiché affronta un fenomeno in crescita che colpisce con particolare violenza le fasce più vulnerabili. Il progetto si distingue per il suo approccio multidimensionale, unendo la serietà dell'informazione alla leggerezza dell'intrattenimento.La serata prevede un momento di approfondimento tecnico essenziale grazie ad un esperto di finanza che offrirà indicazioni chiare e utili per riconoscere e prevenire le principali tipologie di raggiri. Fornire questi strumenti concreti è vitale affinché i cittadini possano difendersi attivamente e con cognizione di causa dagli inganni.A seguire, l'informazione si trasforma in racconto con lo spettacolo di cabaret "Falsi d'autore", scritto e diretto dai fratelli Francavilla. Utilizzando l'ironia e un linguaggio immediato e accessibile, la rappresentazione scenica ha il potere unico di trasmettere messaggi pratici in modo coinvolgente, rendendo il tema delle truffe meno astratto e più facile da memorizzare.L'obiettivo è chiaro: aumentare la consapevolezza dei cittadini e favorire la creazione di reti di supporto sul territorio. Il progetto radica la sua importanza nel ribadire un messaggio fondamentale: proteggersi è possibile, e nessuno deve sentirsi solo davanti ai tentativi di inganno. Il successo della iniziativa si misurerà nella capacità di trasformare la fragilità in conoscenza.