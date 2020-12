Social Video 3 minuti “Oll d uei”: tra ironia e swing, un nuovo Jingle bells dedicato a questo Natale inusuale

Di Elio e le storie Tese ci sono l'ironia e il gioco dell'equivoco; di Mannarino e del primo Sergio Caputo il sound e lo stile elegante. Ma oltre queste suggestioni il trio natalizio è di impatto originale, immediato e piacevole; e unisce a una bella canzone sorrisi di cui c'è davvero bisogno.Sono tre amici - musicisti professionisti uniti in un sodalizio messo su per l'occasione di questa ispirazione nata un po' per caso, giocando con musica e parole : Antonio Bucci- cantante e autore sia della musica che del testo - Gigi Conversano al basso e Pino Liuni alla chitarra.Belle le atmosfere del video, in cui all'esibizione divertita (e recitata) dei tre amici si alternano scorci di back stage: da night club punteggiato di luci delle feste e dal sapore vintage grazie anche alla presenza di un vecchio grammofono e del celebre microfono Unydine, quello con cui si cantava sui palcoscenici e nelle radio nei decenni d'oro della musica nel secolo scorso.Un mix elegante e allegro di swing, jazz e una melodia che ti pizzica senza abbandonarti al limite del tormentone, con un testo un po' indie che va tanto negli ultimi anni: "Oll d uei" è stata immortalata dalla videomaker amatoriale Valeria de Mango che ha realizzato riprese degne di un videoclip d'autore con un semplice smartphone, montate poi dal caleidoscopico Bucci.Sarà pure un Natale di me…raviglie e che rottura di pa...nettoni: ma passerà, dice la canzone, "questo Natale passerà". Lasciando alla musica - bella- il compito di dilettarci e come in questo caso farci sorridere un po'.