Operaio folgorato durante una ristrutturazione a Trani, ricoverato al Policlinico

Un operaio è rimasto folgorato mentre c'era una ristrutturazione di una palazzina vicino a una linea aerea via Papa Giovanni a Trani.Sembrerebbe - ma la circostanza è tutta da accertare - che l'impalcatura fosse al di sotto della distanza di sicurezza.Tutta l'area tra via Papa Giovanni e via Barletta è rimasta isolata per un paio d'ore.L'operaio è stato ricoverato nel Policlinico di Bari ma non sarebbe in pericolo di vita.