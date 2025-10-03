Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua

Giampiero Angelilli

Stefano Umberto Lotito

Marica De Pinto

Teresa Chieppa

Luigi Diaferia

Mariantonietta Catapano

Maurizio Corrieri

Cristina Allegretti

l triathlon non è solo uno sport, ma una vera e propria filosofia di vita. È la disciplina della resistenza, della versatilità e della determinazione, un viaggio sfidante attraverso tre mondi apparentemente distanti — nuoto, ciclismo e corsa — che si fondono in un'unica, emozionante performance. Richiede una preparazione fisica e mentale straordinaria, dove ogni transizione è una prova di lucidità e ogni metro conquistato è una vittoria sulla fatica. È in questo universo di sudore e passione che la Tdi Trani ha costruito la sua eccellenza, diventando un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo locale.Dopo una stagione ricca di successi e l'organizzazione di una memorabile gara Gold di Triathlon Olimpico, la squadra tranese si prepara a un altro prestigioso appuntamento. Ben otto dei suoi atleti sono stati selezionati dallaper rappresentare la Puglia alla prima edizione della Cche si terrà adomani, sabato 4 ottobre. A rendere l'evento ancora più speciale è la location: i nostri atleti avranno l'onore di gareggiare sullo stesso, iconico circuito della. Gli otto portacolori tranesi che comporranno le staffette pugliesi sono:Ciascun atleta affronterà una frazione a staffetta composta da 300 metri di nuoto, 4 km di ciclismo e 1,8 km di corsa, in una competizione che vedrà sfidarsi 70 staffette da 21 regioni italiane. A Giampiero, Stefano Umberto, Marica, Teresa, Luigi, Mariantonietta, Maurizio e Cristina va il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la. Che possiate vivere questa straordinaria esperienza con la grinta e la passione che vi contraddistinguono, portando i colori di Trani e della Puglia sul prestigioso traguardo di Roma. Forza ragazzi!