Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua

Gli atleti della "T. Assi Triathlon Team" sono stati selezionati per rappresentare la Puglia alla prima Coppa delle Regioni Age Group il 4 ottobre, nella Capitale

Trani - venerdì 3 ottobre 2025 17.00
l triathlon non è solo uno sport, ma una vera e propria filosofia di vita. È la disciplina della resistenza, della versatilità e della determinazione, un viaggio sfidante attraverso tre mondi apparentemente distanti — nuoto, ciclismo e corsa — che si fondono in un'unica, emozionante performance. Richiede una preparazione fisica e mentale straordinaria, dove ogni transizione è una prova di lucidità e ogni metro conquistato è una vittoria sulla fatica. È in questo universo di sudore e passione che la Tommaso Assi Triathlon Team di Trani ha costruito la sua eccellenza, diventando un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo locale.

Una Squadra d'Eccellenza per un Palcoscenico Mondiale
Dopo una stagione ricca di successi e l'organizzazione di una memorabile gara Gold di Triathlon Olimpico, la squadra tranese si prepara a un altro prestigioso appuntamento. Ben otto dei suoi atleti sono stati selezionati dalla Federazione Italiana Triathlon (FITRI) per rappresentare la Puglia alla prima edizione della Coppa delle Regioni Age Group, che si terrà a Roma domani, sabato 4 ottobre. A rendere l'evento ancora più speciale è la location: i nostri atleti avranno l'onore di gareggiare sullo stesso, iconico circuito della World Cup di Roma 2025. Gli otto portacolori tranesi che comporranno le staffette pugliesi sono:
  • Giampiero Angelilli
  • Stefano Umberto Lotito
  • Marica De Pinto
  • Teresa Chieppa
  • Luigi Diaferia
  • Mariantonietta Catapano
  • Maurizio Corrieri
  • Cristina Allegretti
Ciascun atleta affronterà una frazione a staffetta composta da 300 metri di nuoto, 4 km di ciclismo e 1,8 km di corsa, in una competizione che vedrà sfidarsi 70 staffette da 21 regioni italiane. A Giampiero, Stefano Umberto, Marica, Teresa, Luigi, Mariantonietta, Maurizio e Cristina va il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la Città di Trani. Che possiate vivere questa straordinaria esperienza con la grinta e la passione che vi contraddistinguono, portando i colori di Trani e della Puglia sul prestigioso traguardo di Roma. Forza ragazzi!
  • Atletica Tommaso Assi
