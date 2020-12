Pagelle dicembrine: luminarie e fuochi, le gemelle Paradiso e Franco Caffarella

Non è un caso che il massimo voto in pagella le dottoresse Federica e Maria Pia lo ricevano proprio oggi che è la "Giornata Mondiale delle persone con disabilità": in realtà è un voto quotidiano a tutta la famiglia Paradiso (con una lode speciale da parte mia alla mamma Nicoletta), vera e propria "testimone di speranza"."Bisogna avere cura della felicità" canta Federica, nel suo video dal titolo "Come ci capita", invitandoci a coltivare le passioni come la musica, con cui lei stessa ha realizzato un sogno e dice "il dolore si trasforma in possibilità". Le fa eco Maria Pia, che in un altro video recita un suo brano "Mi piace chi ha sogni, chi ha favole da raccontare… mi piace chi sa che può volare". Un inno alla vita e alla possibilità di esprimere tutte le proprie potenzialità.Dopo le continue segnalazioni di cattivi odori, forti e acri, soprattutto a sera in diverse zone della città, da qualche giorno squadre di Ispettori ambientali dell'Amiu, coadiuvati da personale della Polizia Locale, stanno effettuando perlustrazioni (spesso insieme anche al sindaco e all'assessore Merra) per risalire "a chi sta perpetrando attentati in serie alla salute pubblica". Fino ad oggi tre persone sono state fermate, il primo dei quali per esempio "si ritirava da un terreno della zona di via delle Tufare dove aveva appena bruciato un gran quantitativo di materiale vario, che causava fumo e cattivo odore in gran parte dell'area circostante", come descritto negli stessi comunicati ufficiali. Tutto bene, ma non vorremmo che l'antica (e contestata, sia chiaro) abitudine dei contadini di bruciare le frasche nei terreni possa essere erroneamente accomunata, nella comunicazione, a chi invece inquina sul serio bruciando, o comunque spandendo nell'ambiente, ben altro. Ben vengano dunque i controlli per la salute dell'ambiente, a tutto tondo: per anni abbiamo respirato fumi fuoriusciti da terreni, o altri composti finiti nelle falde o nel mare, senza che nessuno intervenisse con celerità.Un voto non solo alla persona e al suo curriculum professionale e politico (dirigente Inps, infaticabile assessore al Turismo dell'amministrazione Avantario, e tanto altro) ma soprattutto alla sua benemerita e maniacale ricerca di reperti, scritti, audio, video, testimonianze, segni tangibili, pagine di storia antica e contemporanea di questa città che non finisce mai di stupire. Dalla cronaca allo sport, alla storia, allo spettacolo: Franco, che tra le altre cose è anche un collega giornalista, lanciò Trani nel circuito nazionale della Città Slow. Ma di quella bella occasione è rimasto solo un cartello sul porto.(alla luminosa prima diatriba natalizia) - Dice il consigliere comunale di maggioranza Claudio Biancolillo: "Destinare le risorse che erano state previste per l'allestimento delle luminarie artistiche nel periodo natalizio, alle famiglie in maggiore difficoltà, credo sia oggi doveroso". A lui si associano Cna, Confesercenti e Confcommercio. Risponde il sindaco: "Senza esagerare e spendendo meno della metà degli anni scorsi, vorremmo garantire un minimo di illuminazione per le vie cittadine. Luci di speranza in un contesto decisamente condizionato dal momento di emergenza. Un Natale in tono completamente dimesso proprio non riesco ad immaginarlo"