Palazzo Beltrani, oggi concerto del Nico "Morelli Italian Trio"

Continua il Secondo tempo della rassegna musicale di successo con grandi nomi del jazz per il Festival "Jazz a Corte" a Palazzo delle Arti Belrani, che allieterà Trani (BT) per tutta l'estate sino a fine settembre con altre formazioni strepitose per jazzofili e appassionati di ottima musica.un altro trio di grande spessore, capeggiato da. Il cartellone di livello, con il patrocinio del comune di Trani, è stato pensato dalcome prosecuzione naturale, in una sede di prestigio quale Palazzo Beltrani, dell'attività di divulgazione del jazz e dello swing intrapresa durante il periodo invernale dal Dino Risi Jazz Corner di Trani.Domenica delizierà il pubblico il, tarantino,dai musicisti più rinomati della scena internazionale per il virtuosismo e la sensibilità del suo suono, si esibisce regolarmente nei grandi club francesi e nei festival in Francia e all'estero. Fedele alle sue origini e al Jazz Air Trio che ha creato nel 1997, ritorna spesso in Italia. Ha suonato nel corso della sua carriera con Steve Lacy e Glenn Ferris, Flavio Boltro, Enrico Rava, Paolo Fresu, Marc Johnson, Roberto Gatto, Bruno Tommaso, Roberto Ottaviano, Bob Mover, Sylvain Beuf, André Ceccarelli e tanti altri., la sua ricerca musicale è centrata sulla fusione del jazz alla quale si miscelano le sonorità e le melodie classiche dell'inizio del XX secolo. Ispirate alle opere di Ravel, Debussy, Fauré, Albeniz ma anche di Bach,. Nico Morelli è inoltre l'erede della tradizione musicale italiana per la quale l'attaccamento all'armonia e alla melodia è preponderante. Artista dai molti talenti, ci conduce in un universo dove si mescolano lirismo classico, improvvisazione, jazz virtuoso e originalità.Luci, suoni, sensi sublimati dall'atmosfera elegante e sospesa sulle ali dell'arte propria di "Jazz a corte". Una città straordinaria, un palazzo nobiliare, contenitore culturale a tutto tondo, una corte en plein air di rara atmosfera, un festival jazz tra i più importanti in Puglia per ospiti di prestigio nazionale e internazionale e degustazioni di qualità. Tutti gli appuntamenti della rassegna sono, infatti, accompagnati da piacevoli momenti di convivialità con degustazioni di prelibatezze pugliesi, sapientemente innaffiate da vitigni autoctoni.