Palazzo Beltrani s'illumina con i colori della bandiera ucraina

La Città di Trani esprime vicinanza al popolo ucraino. Palazzo delle Arti "Beltrani" si illumina con i colori della bandiera ucraina per tutto il fine settimana.«Esprimiamo vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. Come Anci abbiamo condannato l'attacco russo. Non ci possono essere giustificazioni davanti ad azioni di questo tipo. Il nostro auspicio è che la diplomazia possa tornare presto a far prevalere lo strumento del dialogo per fermare il conflitto e ripristinare la sovranità nazionale», è stato il commento del sindaco Amedeo Bottaro.