Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin

Addio a Gianni Berengo Gardin Con profonda commozione, apprendiamo della scomparsa del maestro Gianni Berengo Gardin, gigante della fotografia italiana e voce poetica capace di raccontare con il suo obiettivo la bellezza e le contraddizioni del nostro tempo. Un riferimento imprescindibile per generazioni di artisti in tutto il mondo.Il Palazzo delle Arti Beltrani, che dal mese di aprile ospita una mostra dedicata al suo straordinario lavoro (grazie alla generosità dell'Archivio), intende rendergli omaggio in modo sentito e rispettoso. In accordo con il sindaco della Città di Trani, Amedeo Bottaro, il museo resterà chiuso al pubblico per tre giorni in segno di lutto e gratitudine. Le visite riprenderanno domenica 10 agosto alle ore 16:00. Un pensiero affettuoso a Susanna Berengo Gardin, nostra recente e gradita ospite, e a tutta la famiglia. Oggi ci lascia un uomo, ma resta immortale il suo sguardo sul mondo.