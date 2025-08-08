Gianni Berengo Gardin. <span>Foto Luca Nizzoli Toetti</span>
Gianni Berengo Gardin. Foto Luca Nizzoli Toetti
Attualità

Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin

La mostra “Storie di Puglia. Fotografie dall'Archivio Gianni Berengo Gardin”, a cura di Alessia Venditti, sarà nuovamente visitabile dal 10 agosto

Trani - venerdì 8 agosto 2025
Addio a Gianni Berengo Gardin Con profonda commozione, apprendiamo della scomparsa del maestro Gianni Berengo Gardin, gigante della fotografia italiana e voce poetica capace di raccontare con il suo obiettivo la bellezza e le contraddizioni del nostro tempo. Un riferimento imprescindibile per generazioni di artisti in tutto il mondo.
Il Palazzo delle Arti Beltrani, che dal mese di aprile ospita una mostra dedicata al suo straordinario lavoro (grazie alla generosità dell'Archivio), intende rendergli omaggio in modo sentito e rispettoso. In accordo con il sindaco della Città di Trani, Amedeo Bottaro, il museo resterà chiuso al pubblico per tre giorni in segno di lutto e gratitudine. Le visite riprenderanno domenica 10 agosto alle ore 16:00. Un pensiero affettuoso a Susanna Berengo Gardin, nostra recente e gradita ospite, e a tutta la famiglia. Oggi ci lascia un uomo, ma resta immortale il suo sguardo sul mondo.
Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin
Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
22 Grande successo per il “Trani 2.0 Music Show” a Palazzo delle Arti Beltrani Eventi e cultura Grande successo per il “Trani 2.0 Music Show” a Palazzo delle Arti Beltrani La terza edizione dello show si è tenuta in Corte “Davide Santorsola”. Il format, ormai consolidato, punta a crescere
“Storie di Puglia. Fotografie dall'Archivio Gianni Berengo Gardin”: mostra prorogata Eventi e cultura “Storie di Puglia. Fotografie dall'Archivio Gianni Berengo Gardin”: mostra prorogata A Palazzo Beltrani fino al 31 agosto la mostra fotografica curata da Alessia Venditti, organizzata da Delle Arti Odv Ets.
La Notte di San Nicola a Trani Celebra i Giovani Talenti con il Trani Summer Festival La Notte di San Nicola a Trani Celebra i Giovani Talenti con il Trani Summer Festival La Corte “Davide Santorsola” del Palazzo delle Arti "Beltrani" Ospita la Terza Edizione dell'Evento Dedicato agli Artisti Emergenti Tranesi
Paolo Nani, genio del teatro fisico arriva a Palazzo Beltrani con “La Lettera”, lo spettacolo posticipato a lunedì 28 luglio causa maltempo Eventi e cultura Paolo Nani, genio del teatro fisico arriva a Palazzo Beltrani con “La Lettera”, lo spettacolo posticipato a lunedì 28 luglio causa maltempo E' uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale 2025: 80 minuti di comicità fulminea, 15 variazioni, una sola storia. Un one-man-show senza tregua, tra mimica, ritmo e follia geniale  
La grande Opera a Trani: “La Bohème” di Puccini riscuote grande successo a Palazzo Beltrani Eventi e cultura La grande Opera a Trani: “La Bohème” di Puccini riscuote grande successo a Palazzo Beltrani Tra cast e regia Trani ha ospitato personalità di caratura internazionale, riportando al centro dell’interesse la cultura musicale e teatrale
Nina Simone rivive a Palazzo delle Arti Beltrani con “Saffronia”, un tributo intimo e potente alla sacerdotessa del soul Speciale Nina Simone rivive a Palazzo delle Arti Beltrani con “Saffronia”, un tributo intimo e potente alla sacerdotessa del soul Domenica 27 luglio il progetto originale di Cinzia Eramo e Donatello D’Attoma, tra incanto e resistenza
“Cappuccio Collective Smooth”, a Palazzo delle Arti Beltrani rivissuti gli Anni '70 e '80 al ritmo del miglior smooth Jazz Eventi e cultura “Cappuccio Collective Smooth”, a Palazzo delle Arti Beltrani rivissuti gli Anni '70 e '80 al ritmo del miglior smooth Jazz Special guest della serata Mark Sherman, Ramon Montagner, Dario Deidda per una performance che è stato uno splendido viaggio sonoro tra talento e contaminazione
La grande lirica a Palazzo delle Arti Beltrani: “La Bohème” in scena il 22, 23 e 24 luglio Eventi e cultura La grande lirica a Palazzo delle Arti Beltrani: “La Bohème” in scena il 22, 23 e 24 luglio Protagonisti giovani e talentuosi interpreti internazionali del Premiere Vocal Arts Institute
Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
8 agosto 2025 Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni
7 agosto 2025 La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni
Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis
7 agosto 2025 Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis
Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra: cena stellata a Trani per il trapper dei record
7 agosto 2025 Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra: cena stellata a Trani per il trapper dei record
Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto
7 agosto 2025 Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto
Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie
7 agosto 2025 Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie
5
Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani
7 agosto 2025 Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani
Trani candida un bene confiscato per creare un centro a sostegno delle famiglie
7 agosto 2025 Trani candida un bene confiscato per creare un centro a sostegno delle famiglie
9
Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo?
7 agosto 2025 Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo?
"A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro "
6 agosto 2025 "A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.