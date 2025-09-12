Palestre scolastiche a supporto dello sport locale: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici

L'Amministrazione ha incontrato i dirigenti scolastici delle scuole cittadine di competenza comunale per discutere della disponibilità delle palestre scolastiche ai fini dello svolgimento delle molteplici attività sportive in programma nel corso della stagione 2025/2026.



L'incontro è stato convocato dal sindaco, Amedeo Bottaro, e dall'assessore allo sport, Paola Valente, ed era finalizzato all'acquisizione di una maggiore disponibilità di giornate ed ore delle strutture scolastiche per soddisfare le esigenze della platea di associazioni sportive locali impossibilitata, quest'anno, ad utilizzare il Pala Assi a fronte dei lavori di ammodernamento finanziati dal PNRR ed in corso di esecuzione. Al termine dell'incontro, è giunto un segnale molto positivo di collaborazione da parte dei dirigenti degli Istituti scolastici, molti dei quali hanno già formalizzato la disponibilità alla concessione delle palestre per un numero di ore maggiore rispetto a quelle comunicate nei mesi scorsi all'ufficio sport.



Incassata questa importante apertura dei dirigenti, nei prossimi giorni l'Amministrazione convocherà tutte le associazioni locali che hanno fatto richiesta di spazi pubblici per svolgere attività sportiva, al fine di stilare un calendario organico che possa soddisfare le esigenze di tutti.



Soddisfatta l'assessore Paola Valente: "Lo sport è una palestra di vita e per questo l'Amministrazione è impegnata a garantire alle associazioni locali gli spazi necessari per proseguire le loro attività. L'incontro con i dirigenti scolastici è stato molto proficuo: abbiamo raccolto disponibilità importanti che consentiranno di ampliare l'utilizzo delle palestre cittadine e di dare risposta concreta alle esigenze delle società, atteso che il Pala Assi non sarà fruibile per diverso tempo per i lavori di ammodernamento. Ringrazio i dirigenti scolastici per il senso di collaborazione dimostrato: grazie a questo spirito di squadra potremo costruire un calendario condiviso, equo e funzionale, a beneficio dei nostri ragazzi e dell'intera comunità sportiva tranese. Stiamo inoltre interloquendo con la Provincia per ottenere anche la disponibilità di palestre scolastiche di competenza provinciale, la qual cosa ci permetterebbe di far affrontare la stagione alle nostre società sportive con maggiore serenità".