Passaggio del martelletto al Rotary Club di Trani: Pietro De Luca Tupputi Schinosa è il nuovo Presidente

Si è svolta nei giorni scorsi la tradizionale cerimonia di passaggio del martelletto al Rotary club di Trani, da Pasquale Vilella a Pietro De Luca Tupputi Schinosa.Il Presidente uscente Vilella, ha tracciato un "bilancio" del suo anno di presidenza, connotato da azioni di servizio, realizzate secondo le principali aree di intervento del Rotary International, riservando un momento speciale all'ingresso di tre nuovi soci, avv. Antonio Lattanzio, ing. Paolo Ettore Paolillo e il sig. Vincenzo Terrone, cedendo poi il collare a Pietro De Luca Tupputi Schinosa, atto che ritualizza da 67 anni a Trani il passaggio delle consegne e l'avvio di un nuovo anno rotariano.De Luca Tupputi Schinosa ha raccolto il testimone, che già Pasquale Vilella aveva ricevuto da Angela Tannoia, dichiarando subito il suo impegno e dedizione al Rotary nel solco della continuità, improntata all'amicizia e al servizio, che si rinnova ogni anno, sempre in funzione dei tratti originali di ogni singolo Presidente.Ad una platea emozionata il nuovo presidente ha sottolineato la sua volontà di raccogliere anche l'auspicio della Presidente Internazionale, Jennifer Jones, che invita tutti i Soci ad "immaginare" cambiamenti che possano far leva sulla capacità di ciascuno di "trasformare i sogni in realtà". Il Presidente ha, poi, presentato il suo motto "La forza dell'aiuto" che intende richiamare il valore profondo del coinvolgimento e del lavoro di squadra, unica realistica modalità per mandare a segno i numerosi services che Pietro si propone di realizzare nel suo anno: una sorta di contagio virtuoso tra i Soci per concretizzare gli ideali rotariani.Con la presentazione della "squadra" per l'anno rotariano 2022/23, e il tocco della campana si è conclusa la cerimonia che il Rotary Club di Trani rinnova da 67 anni.