Cormio
Cormio
Politica

Patrizia Cormio augura buon anno scolastico: "La scuola è il cuore della comunità"

La capogruppo di Onda Civica saluta studenti, famiglie e docenti

Trani - giovedì 11 settembre 2025
Con l'avvio del nuovo anno scolastico, desidero rivolgere un sincero augurio a tutti coloro che vivono quotidianamente la scuola: i bambini e i ragazzi, i genitori che li accompagnano nel loro percorso, gli insegnanti e i dirigenti scolastici della nostra città.

La scuola non è soltanto un luogo di apprendimento, ma è soprattutto una comunità: uno spazio di crescita, di confronto e di condivisione che contribuisce a formare le future generazioni. È qui che si pongono le basi di una cittadinanza attiva, rispettosa e consapevole, capace di guardare al futuro senza dimenticare il valore della nostra città.

In questo percorso, l'Amministrazione comunale intende continuare a essere vicina a tutta la comunità scolastica, attenta alle necessità quotidiane, partecipe dei bisogni e delle sfide, e pronta a condividere anche i successi che nascono dall'impegno comune.

L'augurio è che questo anno scolastico possa essere per tutti un cammino sereno, ricco di entusiasmo e collaborazione, dove ciascuno possa dare e ricevere, con la consapevolezza che il bene dei nostri ragazzi è il bene di tutta la comunità.

Buon anno scolastico a tutte e a tutti.
  • Politica
Altri contenuti a tema
Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile» Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile» Il consigliere comunale mette in discussione l’utilità educativa del progetto: «Così si cresce solo una nuova generazione di automobilisti»
Fratelli d’Italia a Trani: tappa in città per la campagna su giustizia e sicurezza Fratelli d’Italia a Trani: tappa in città per la campagna su giustizia e sicurezza Oggi in Piazza Marinai d’Italia incontro con cittadini e on. Ventola
1 Puglia Popolare Trani: «Profondo dispiacere per la rinuncia alle deleghe della consigliera Cuna» Puglia Popolare Trani: «Profondo dispiacere per la rinuncia alle deleghe della consigliera Cuna» La capogruppo Donata Di Meo: «Ci auguriamo un ripensamento»
4 Proposta la cittadinanza onoraria alla dottoressa Francesca Albanese Proposta la cittadinanza onoraria alla dottoressa Francesca Albanese Mozione a firma di Pd e Puglia Verde e Solidale per onorare l'impegno della relatrice Onu sui diritti nei territori palestinesi occupati
Consulta dei giovani e terzo settore ferme al palo, protesta "Etica e Politica" Associazioni Consulta dei giovani e terzo settore ferme al palo, protesta "Etica e Politica" Doppia richiesta inviata al sindaco Bottaro ma nessuna risposta
"Politiche di coesione: l’Europa che cambia", talk di Fratelli d'Italia a Trani "Politiche di coesione: l’Europa che cambia", talk di Fratelli d'Italia a Trani Lunedì 14 luglio l'incontro con l’eurodeputato Francesco Ventola
Incontro istituzionale di studio e confronto sul progetto turistico “Costa Sveva” Enti locali Incontro istituzionale di studio e confronto sul progetto turistico “Costa Sveva” Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Puglia DestinationGo” a cura della provincia Bat, Comune di Trani e Assoturismo Confesercenti B.A.T.
Irene Verziera (Azione Trani): "Bando Darsena, era già tutto previsto..." Irene Verziera (Azione Trani): "Bando Darsena, era già tutto previsto..." La nota della vice segretaria del gruppo politico Azione - Trani
Casa Bovio a Trani, "un affronto alla storia "
11 settembre 2025 Casa Bovio a Trani, "un affronto alla storia"
Contributo libro classi digitali, consegna documentazione per rimborsi
11 settembre 2025 Contributo libro classi digitali, consegna documentazione per rimborsi
Suona la prima campanella: a Trani un rientro a scuola tra scaglionamenti e novità
11 settembre 2025 Suona la prima campanella: a Trani un rientro a scuola tra scaglionamenti e novità
Il Supercinema torna alla città di Trani: un pezzo di storia verso un futuro pubblico
10 settembre 2025 Il Supercinema torna alla città di Trani: un pezzo di storia verso un futuro pubblico
A Trani torna la “Notte delle Lanterne”: vino, cultura e sapori sotto le stelle
10 settembre 2025 A Trani torna la “Notte delle Lanterne”: vino, cultura e sapori sotto le stelle
Legambiente Trani : "Ogni giorno addio a un polmone verde "
10 settembre 2025 Legambiente Trani : "Ogni giorno addio a un polmone verde"
Azzurro Donna: "Fermarsi ad ascoltare è rivoluzionario "
10 settembre 2025 Azzurro Donna: "Fermarsi ad ascoltare è rivoluzionario"
Piazza Re Manfredi, il Comune rassicura il Tribunale: "La pedonalizzazione non partirà senza i nuovi parcheggi "
10 settembre 2025 Piazza Re Manfredi, il Comune rassicura il Tribunale: "La pedonalizzazione non partirà senza i nuovi parcheggi"
Trani: alberi abbattuti su proprietà privata, all'incrocio via I Capirro
10 settembre 2025 Trani: alberi abbattuti su proprietà privata, all'incrocio via I Capirro
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
10 settembre 2025 Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.