Patrizia Cormio augura buon anno scolastico: "La scuola è il cuore della comunità"

Con l'avvio del nuovo anno scolastico, desidero rivolgere un sincero augurio a tutti coloro che vivono quotidianamente la scuola: i bambini e i ragazzi, i genitori che li accompagnano nel loro percorso, gli insegnanti e i dirigenti scolastici della nostra città.



La scuola non è soltanto un luogo di apprendimento, ma è soprattutto una comunità: uno spazio di crescita, di confronto e di condivisione che contribuisce a formare le future generazioni. È qui che si pongono le basi di una cittadinanza attiva, rispettosa e consapevole, capace di guardare al futuro senza dimenticare il valore della nostra città.



In questo percorso, l'Amministrazione comunale intende continuare a essere vicina a tutta la comunità scolastica, attenta alle necessità quotidiane, partecipe dei bisogni e delle sfide, e pronta a condividere anche i successi che nascono dall'impegno comune.



L'augurio è che questo anno scolastico possa essere per tutti un cammino sereno, ricco di entusiasmo e collaborazione, dove ciascuno possa dare e ricevere, con la consapevolezza che il bene dei nostri ragazzi è il bene di tutta la comunità.



Buon anno scolastico a tutte e a tutti.

