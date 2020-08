Patti per la sicurezza urbana, oggi la firma dei Comuni di Trani, Barletta e Bisceglie

In mattinata la presentazione e la sottoscrizione

Si terrà oggi, giovedì 6 agosto alle ore 12.00, presso la sede del Palazzo del Governo in Barletta, la firma dei Patti per la Sicurezza Urbana dei comuni di Barletta, Trani e Bisceglie. La giornata sarà introdotta dai saluti istituzionali del Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, e dei Sindaci di Barletta (Cosimo Damiano Cannito), Trani (Amedeo Bottaro) e Bisceglie (Angelantonio Angarano).A seguire, la presentazione e la sottoscrizione dei tre Patti per la Sicurezza Urbana prima delle conclusioni a cura del Viceministro dell'Interno, Sen. Vito Claudio Crimi.