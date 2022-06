Pd Trani: «Esponenti che si esprimono in maniera negativa verso l'Amministrazione si pongono al di fuori di essa»

Con estremo rammarico il Partito Democratico ha appreso di un'esternazione, tramite social media, dell'ex assessora Merra in merito a vicende interne al Gruppo Consiliare PD, il quale democraticamente ha deciso un avvicendamento di cariche eleggendo un nuovo Capogruppo. Il Partito Democratico non ha mai inteso intervenire nelle dinamiche interne di altri movimenti politici, sebbene si connoti e sia strutturato come un vero partito, con organi eletti a seguito dell'espletamento di regolari congressi, con modalità assolutamente democratiche e lontane mille miglia da regimi autoritari e movimenti politici padronali.Per quel che riguarda l'attività politica, il partito democratico non tollera che esponenti che si dichiarano facenti parte della stessa coalizione possano esprimersi in maniera negativa verso l'Amministrazione comunale che guida la città, perché in tal caso essi si pongono direttamente al di fuori di essa, passando di fatto all'opposizione. Ciò per segretari o consiglieri.