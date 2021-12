...Per un pelo! Ma attenzione ad assicurare i vasi alle ringhiere

A vedere la fotografia scattata a mezzogiorno dovremmo proprio dire "pericolo scampato!": e probabilmente è proprio così, visto che il marciapiede sul quale questa mattina è caduto un vaso di terracotta dalla ringhiera di un balcone - in una centralissima via di Trani - è attraversato soprattutto da ragazzini che rientrano da scuola.Se fosse caduto ieri, e soprattutto se fosse caduto sulla testa di una persona, magari avremmo dato la colpa alla congiunzione malaugurale del venerdì 17: in realtà dobbiamo ricordare che certi incidenti sono assolutamente prevedibili ed evitabili.E se questa volta è andata bene, utilizziamo questo episodio per invitare a una prudenza e a una attenzione più che meticolosa, quando abbelliamo i nostri balconi.Bisogna tener conto del vento - e quando la tramontana o il maestrale soffiano sulla nostra città davvero non si scherza- dell'usura dei supporti, e magari anche di uno scherzo della mala sorte,che evidentemente, sbagliando giorno, ha evitato che succedesse oggi qualcosa di davvero brutto.