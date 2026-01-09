Piano freddo
Piano freddo
Vita di città

Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora

Unità di strada attive ogni sera e dormitorio aperto fino al mattino

Trani - venerdì 9 gennaio 2026 10.25
L'Ambito territoriale di Trani e Bisceglie potenzia i servizi già attivati dal 18 dicembre per il Piano emergenza Freddo del Pronto Intervento Sociale. A fronte del drastico calo delle temperature e della morsa di gelo che sta interessando il nostro territorio in questa settimana, l'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie annuncia un immediato potenziamento dei servizi di contrasto alla marginalità estrema.

Attraverso il PIS (Pronto Intervento Sociale), sono state attivate misure straordinarie che vanno ad incrementare i servizi già ordinariamente operativi, con l'obiettivo di garantire un presidio costante e una protezione efficace per le persone più vulnerabili.

Le misure straordinarie che saranno attive gia' da stasera 8 gennaio 2026:
  • Unità di Strada (UDS) 7 giorni su 7: Il servizio di pattugliamento e assistenza itinerante viene esteso. Le squadre degli operatori saranno presenti sul territorio tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria dalle 20:00 alle 24:00, per distribuire coperte, pasti caldi e monitorare le condizioni di salute di chi si trova in strada.
  • Ampliamento Orari del Dormitorio: Per ridurre l'esposizione al gelo notturno, l'accesso alla struttura di accoglienza notturna viene incrementato. Il dormitorio sarà aperto dalle ore 20:00 della sera fino alle ore 09:00 del mattino successivo, garantendo un riparo sicuro e prolungato rispetto agli orari standard.
"L'emergenza freddo non è solo una sfida climatica, ma un richiamo alla nostra responsabilità verso i cittadini più fragili," fanno sapere dalle amministrazioni di Trani e Bisceglie. "Con queste misure straordinarie vogliamo assicurarci che nessuno venga lasciato solo durante queste notti critiche. Il PIS e le Unità di Strada rappresentano un braccio operativo fondamentale per trasformare l'assistenza in dignità e sicurezza."

Appello alla cittadinanza: come segnalare
Si invita tutta la cittadinanza a collaborare attivamente. In caso di avvistamento di persone in evidente difficoltà o che trascorrono la notte all'addiaccio, è possibile effettuare una segnalazione ai seguenti numeri: Centrale Operativa PIS: 389 8759367, Numero Verde 800 668215.

Le amministrazioni ringraziano anticipatamente gli enti del Terzo Settore, i volontari e le Forze dell'Ordine impegnati costantemente in questa rete di solidarietà.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio Enti locali Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio Ecco come fare
Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi" Attualità Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi" L'Ente uniforma gli sportelli al pubblico per garantire maggiore coerenza organizzativa. Le nuove fasce orarie e i contatti utili
Trani, Piazza Plebiscito ritrova la sua voce: dopo 13 anni la fontana torna a zampillare Attualità Trani, Piazza Plebiscito ritrova la sua voce: dopo 13 anni la fontana torna a zampillare Bottaro: "Un intervento che restituisce luce e decoro alla Piazza.Ogni piccolo gesto, ogni scelta, ogni azione può fare la differenza"
6 Trani piange Gennaro Palmieri: addio allo storico "guerriero" contro le barriere architettoniche Cronaca Trani piange Gennaro Palmieri: addio allo storico "guerriero" contro le barriere architettoniche Si è spento a pochi giorni dal suo 73esimo compleanno per complicanze polmonari. Fondatore dell'OER e presidente UILDM, ha dedicato la vita a rendere la città accessibile a tutti
Un nuovo spazio verde per la città: inaugurato il parco di viale De Gemmis Attualità Un nuovo spazio verde per la città: inaugurato il parco di viale De Gemmis Inaugurato ieri il parco urbano spazio vitale per l'itero quartiere
“Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani Sanità “Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani Le iniziative rientrano nel progetto messo in campo da Epass e Oasi2 per azioni ed interventi innovativi nel campo della domiciliarità
Intervista esclusiva a Giacomo Marinaro: "Il Partito Democratico fra difficoltà interne e la difficile costruzione del "Campo Largo" Politica Intervista esclusiva a Giacomo Marinaro: "Il Partito Democratico fra difficoltà interne e la difficile costruzione del "Campo Largo" Il Presidente del Consiglio della Città di Trani: "Per il dopo-Bottaro serve competenza amministrativa, no ai salti nel buio"
8 Trani sul podio per la qualità della classe politica, ma l’amministrazione arranca Trani sul podio per la qualità della classe politica, ma l’amministrazione arranca La città terza in Italia per qualità della leadership politica, ma bassa efficienza burocratica secondo l’indice Maqi de Il Sole 24 Ore
Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado»
9 gennaio 2026 Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado»
Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità
9 gennaio 2026 Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità
Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle
9 gennaio 2026 Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle
Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni»
8 gennaio 2026 Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni»
Bottaro scrive alla Asl: «No alla chiusura notturna delle postazioni 118 a Trani e Canosa»
8 gennaio 2026 Bottaro scrive alla Asl: «No alla chiusura notturna delle postazioni 118 a Trani e Canosa»
Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
8 gennaio 2026 Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio
8 gennaio 2026 Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio
Trani, sottovia SS16bis zona Stadio: Anas bonifica dopo le denunce
8 gennaio 2026 Trani, sottovia SS16bis zona Stadio: Anas bonifica dopo le denunce
Arriva la neve nella Bat, Castel del Monte si risveglia imbiancato
8 gennaio 2026 Arriva la neve nella Bat, Castel del Monte si risveglia imbiancato
Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi "
8 gennaio 2026 Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.