Vita di città
Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora
Unità di strada attive ogni sera e dormitorio aperto fino al mattino
Trani - venerdì 9 gennaio 2026 10.25
L'Ambito territoriale di Trani e Bisceglie potenzia i servizi già attivati dal 18 dicembre per il Piano emergenza Freddo del Pronto Intervento Sociale. A fronte del drastico calo delle temperature e della morsa di gelo che sta interessando il nostro territorio in questa settimana, l'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie annuncia un immediato potenziamento dei servizi di contrasto alla marginalità estrema.
Attraverso il PIS (Pronto Intervento Sociale), sono state attivate misure straordinarie che vanno ad incrementare i servizi già ordinariamente operativi, con l'obiettivo di garantire un presidio costante e una protezione efficace per le persone più vulnerabili.
Le misure straordinarie che saranno attive gia' da stasera 8 gennaio 2026:
- Unità di Strada (UDS) 7 giorni su 7: Il servizio di pattugliamento e assistenza itinerante viene esteso. Le squadre degli operatori saranno presenti sul territorio tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria dalle 20:00 alle 24:00, per distribuire coperte, pasti caldi e monitorare le condizioni di salute di chi si trova in strada.
- Ampliamento Orari del Dormitorio: Per ridurre l'esposizione al gelo notturno, l'accesso alla struttura di accoglienza notturna viene incrementato. Il dormitorio sarà aperto dalle ore 20:00 della sera fino alle ore 09:00 del mattino successivo, garantendo un riparo sicuro e prolungato rispetto agli orari standard.
Appello alla cittadinanza: come segnalare
Si invita tutta la cittadinanza a collaborare attivamente. In caso di avvistamento di persone in evidente difficoltà o che trascorrono la notte all'addiaccio, è possibile effettuare una segnalazione ai seguenti numeri: Centrale Operativa PIS: 389 8759367, Numero Verde 800 668215.
Le amministrazioni ringraziano anticipatamente gli enti del Terzo Settore, i volontari e le Forze dell'Ordine impegnati costantemente in questa rete di solidarietà.