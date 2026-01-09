Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora

Unità di Strada (UDS) 7 giorni su 7: Il servizio di pattugliamento e assistenza itinerante viene esteso. Le squadre degli operatori saranno presenti sul territorio tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria dalle 20:00 alle 24:00, per distribuire coperte, pasti caldi e monitorare le condizioni di salute di chi si trova in strada.

Ampliamento Orari del Dormitorio: Per ridurre l'esposizione al gelo notturno, l'accesso alla struttura di accoglienza notturna viene incrementato. Il dormitorio sarà aperto dalle ore 20:00 della sera fino alle ore 09:00 del mattino successivo, garantendo un riparo sicuro e prolungato rispetto agli orari standard.

L'Ambito territoriale di Trani e Bisceglie potenzia i servizi già attivati dal 18 dicembre per il Piano emergenza Freddo del Pronto Intervento Sociale. A fronte del drastico calo delle temperature e della morsa di gelo che sta interessando il nostro territorio in questa settimana, l'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie annuncia un immediato potenziamento dei servizi di contrasto alla marginalità estrema.Attraverso il PIS (Pronto Intervento Sociale), sono state attivate misure straordinarie che vanno ad incrementare i servizi già ordinariamente operativi, con l'obiettivo di garantire un presidio costante e una protezione efficace per le persone più vulnerabili.Le misure straordinarie che saranno attive gia' da stasera 8 gennaio 2026:"L'emergenza freddo non è solo una sfida climatica, ma un richiamo alla nostra responsabilità verso i cittadini più fragili," fanno sapere dalle amministrazioni di Trani e Bisceglie. "Con queste misure straordinarie vogliamo assicurarci che nessuno venga lasciato solo durante queste notti critiche. Il PIS e le Unità di Strada rappresentano un braccio operativo fondamentale per trasformare l'assistenza in dignità e sicurezza."Appello alla cittadinanza: come segnalareSi invita tutta la cittadinanza a collaborare attivamente. In caso di avvistamento di persone in evidente difficoltà o che trascorrono la notte all'addiaccio, è possibile effettuare una segnalazione ai seguenti numeri: Centrale Operativa PIS: 389 8759367, Numero Verde 800 668215.Le amministrazioni ringraziano anticipatamente gli enti del Terzo Settore, i volontari e le Forze dell'Ordine impegnati costantemente in questa rete di solidarietà.