Piazza Libertà, il Comune di Trani: «Soprintendenza bocciò la gabbia, l'abbattimento era programmato a breve»

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Trani una nota stampa in riferimento alla caduta della palma in Piazza Libertà: "La palma di piazza Libertà da anni è oggetto di monitoraggio e finanche di perizia. A seguito delle ultime analisi effettuate in ordine cronologico (quelle del 28.04.2025), l'agronomo incaricato dall'Ente ha presentato a maggio una relazione con annesse delle ipotesi di interventi, a partire dalla installazione di una gabbia basale di 2 metri, ma la Soprintendenza su questo aspetto ha espresso parere negativo in quanto impattante prescrivendo però intervento di sostituzione integrale della palma con un'altra di identica dimensione, tipologie ed altezza. Il Comune ha risposto che questa soluzione sarebbe stata inattuabile per diversi aspetti, soprattutto quello agronomico per la scarsa probabilità di attecchimento di una palma adulta e delle stesse dimensioni nel sito. Trovata l'intesa con la soprintendenza per la sostituzione della palma con una di dimensioni compatibili con il sito, è stato richiesto e ottenuto indirizzo politico per procedere. L'ufficio stava concordando con la ditta del verde le operazioni di abbattimento che sarebbero state intraprese nel corso di queste settimane".