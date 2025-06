Piazza Madre Teresa di Calcutta: bentornato il decoro a Trani

Powered by

12 foto Piazza Madre Teresa di Calcutta

L'appello lanciato direttamente aldue giorni fa dai residenti di Piazza Madre Teresa di Calcutta è arrivato a destinazione se da oggi il decoro urbano è stato ripristinato con lo sfalcio di tutta l'erba secca e la rimozione di diversi rifiuti di plastica che gravitavano nelle aiuole. Della questione ci eravamo occupati lo scorso 08 giugno con una articolo/segnalazione pervenuto in redazione."Ringraziamo il Primo Cittadino per il diretto interessamento, rimangono da sistemare, sarebbe meglio dire sostituire, le ammalorate panchine - ci hanno detto i residenti - ma al momento ci accontentiamo di questo intervento, chiedendo all'Amministrazione Comunale ed a chi si occupa di verde urbano di programmare con più frequenza questi interventi in periferia. E' una questione di salute oltre che di decoro urbano".